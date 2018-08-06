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6 августа, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Интер» попытается приобрести Паредеса в случае провала сделки по Модричу

«Интер» может приобрести хавбека «Зенита» Леандро Паредеса.

Источник: РИА "Новости"

Как утверждает портал Inter News, «нерадзурри» попытаются заполучить 24-летнего аргентинца в случае провала переговоров с «Реалом» по трансферу полузащитника Луки Модрича.

Сообщается, что в переходе Паредеса лично заинтересован главный тренер миланского клуба Лучано Спаллетти.

Паредес ранее выступал в чемпионате Италии в составе «Ромы». С 2017 года хавбек играет за «Зенит». В минувшем сезоне он провел 39 матчей в составе петербургского клуба, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

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