Надо, Федя, надо! Почему Смолову срочно нужно в «Локомотив»

Источник: Спорт-Экспресс

Вячеслав КОРОТКИН

Сколько критики обрушилось на Смолова после его выступления на чемпионате мира! Форварду вспомнили все: ноль забитых мячей, плохую форму, отсутствие, по мнению многих, заряженности на борьбу и, конечно, «паненку» в серии 11-метровых в четвертьфинале с Хорватией. На публике Федор держался и даже нашел в себе силы обратиться к болельщикам во время чествования сборной в фан-зоне на Воробьевых горах на следующий день после поражения от балканцев.

— Самое главное, что вчера и сегодня вам есть что сказать в мой адрес. На вашем месте я бы испытывал то же самое. Спасибо, что вы меня поддерживали. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, какая есть у нашего народа, больше ни у кого в мире нет. Спасибо вам, дай бог каждому здоровья, — сказал тогда Смолов в микрофон перед многотысячной толпой.

Но настал новый сезон, и стало очевидно, что нападающий не в своей тарелке. На выходе — «голевой пас» Азмуну в Казани в 1-м туре РПЛ и история с разбитым в Краснодаре BMW. Сложилось впечатление, что мы начинаем терять одного из самых талантливых игроков своего поколения.

Но судьба дает Федору очередной шанс все изменить. Очередной потому, что и этой зимой, и прошлым летом активно обсуждалась (доходило и до серьезных переговоров, и до конкретных предложений) возможность трансфера то в «Спартак», то в «Зенит», то на Запад. Сейчас «Локомотив» — это и Лига чемпионов, где форвард еще никогда не участвовал. И статус клуба — действующего победителя РПЛ, с гарантированной борьбой за медали, тогда как перспективы «Краснодара» в этом плане при всем уважении более туманны. Наконец, это возвращение в Москву, о чем нападающий в глубине души мечтал давно. Он много лет выступал за «Динамо» и «Анжи», который в тот момент фактически тоже был наполовину столичной командой (махачкалинцы тренировались в Кратове и летали в Дагестан только на матчи).

Кроме того, в «Локомотиве» Федора рассматривают как звезду, приму, лидера атак и связывают с ним большие надежды. Именно к такому особому отношению Смолов привык в «Краснодаре» — окажись он в «Спартаке» и «Зените», ситуация была бы иной, там пришлось бы выдержать серьезнейшую конкуренцию с Луизом Адриану/Зе Луишем или Дзюбой/Кокориным/Дриусси. Не факт, что Федор бы эту борьбу выиграл — помните, что произошло с ним на ЧМ-2018.

Важен и еще один фактор. На данный момент «Краснодар» занял во всех смыслах более гибкую, чем в прошлые трансферные окна, позицию по отношению к продаже своего лучшего футболиста. То есть договориться с «быками» в августе-2018 объективно проще.

В общем, «Локомотив» выглядит, во-первых, единственным реалистичным, а во-вторых, комфортным и привлекательным вариантом для футболиста. Но в жизни и спорте не бывает так, чтобы все складывалось гладко, без преодоления. В случае со Смоловым не исключено, что придется пожертвовать определенной суммой. По нашим данным, зарплата игрока в «Краснодаре» составляет 3,1 миллиона евро в год без учета бонусов (с ними может достигать 4 миллионов). Железнодорожники на данный момент пока не готовы повторить эту цифру. Зато предлагают «добирать» премиями за достижение конкретных личных показателей и командных результатов.

Все говорит о том, что Федору нужно соглашаться. Нет сомнений, что он продолжит регулярно забивать и в «Локо». Значит, деньги и слава от него никуда не денутся. А вот отказ от перемен способен еще глубже загнать форварда в психологический и, как следствие, игровой кризис.

Так что решайтесь, Федор! Вам нужен новый вызов, и вы это сами прекрасно понимаете. А нам нужен Смолов, которого мы ценим за забитые мячи и помним как супербомбардира по трем блестящим сезонам в РПЛ.