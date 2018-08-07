Дела по ДТП с участием Смолова переданы в суд
КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Дела по ДТП, где был разбит автомобиль BMW, принадлежащий футболисту «Краснодара» и сборной России Федору Смолову, переданы в суд, сообщили в
КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Дела по ДТП, где был разбит автомобиль BMW, принадлежащий футболисту «Краснодара» и сборной России Федору Смолову, переданы в суд, сообщили в
«После составления административных материалов дела были переданы в суд», — рассказали в
В минувшую среду «Кубанские новости» сообщили, что Смолов в ночь на 1 августа попал в аварию в Краснодаре, сам футболист не пострадал, но его автомобиль BMW M5 First Edition нуждается в серьезном ремонте. В
Ранее ГУМВД опровергло информацию, распространяемую на различных ресурсах, о проведении проверки в отношении сотрудников ГИБДД, якобы не оформивших ДТП. Позже телеканал «360» со ссылкой на источник среди друзей Смолова сообщил, что футболиста не было в автомобиле во время аварии, он дал машину покататься. Вечером в среду, 1 августа, в краснодарской мэрии рассказали, что ущерб от ДТП составил 58 611 рублей, повреждённые при аварии дорожные ограждения будут отремонтированы за счёт города, но затем администрация взыщет затраченные средства с виновника ДТП.
Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал. При этом полиция не уточняет, был ли за рулем сам Смолов.
В отношении водителя были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП), которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток, сообщили в полицейском главке.
Цены на BMW M5 в версии First Edition в России начинаются от 8 990 000 рублей. По данным официальных дилеров, тираж автомобиля — 400 экземпляров, из которых в России были доступны 20.