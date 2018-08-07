Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
Видеотон
Футбол. Еврокубки
20:30
Славия Пр
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:30
Црвена Звезда
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Фенербахче
Все события
Фоторепортажи
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
15:10 (мск), источник: Р-Спорт

Дела по ДТП с участием Смолова переданы в суд

КРАСНОДАР, 7 авг — РИА Новости. Дела по ДТП, где был разбит автомобиль BMW, принадлежащий футболисту «Краснодара» и сборной России Федору Смолову, переданы в суд, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«После составления административных материалов дела были переданы в суд», — рассказали в пресс-службе ГУМВД.

Читайте также
Смолов сделал селфи на месте ДТП

В минувшую среду «Кубанские новости» сообщили, что Смолов в ночь на 1 августа попал в аварию в Краснодаре, сам футболист не пострадал, но его автомобиль BMW M5 First Edition нуждается в серьезном ремонте. В пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю проинформировали, что в дежурную часть информация о ДТП не поступала, факт аварии был выявлен в ходе мониторинга СМИ и интернета, по факту сообщений проводится проверка.

Ранее ГУМВД опровергло информацию, распространяемую на различных ресурсах, о проведении проверки в отношении сотрудников ГИБДД, якобы не оформивших ДТП. Позже телеканал «360» со ссылкой на источник среди друзей Смолова сообщил, что футболиста не было в автомобиле во время аварии, он дал машину покататься. Вечером в среду, 1 августа, в краснодарской мэрии рассказали, что ущерб от ДТП составил 58 611 рублей, повреждённые при аварии дорожные ограждения будут отремонтированы за счёт города, но затем администрация взыщет затраченные средства с виновника ДТП.

В четверг, 2 августа, ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило, что в ходе проверки полицейские установили, что ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01.40 ночи на улице Ставропольской в Краснодаре.

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал. При этом полиция не уточняет, был ли за рулем сам Смолов.

В отношении водителя были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП), которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток, сообщили в полицейском главке.

Цены на BMW M5 в версии First Edition в России начинаются от 8 990 000 рублей. По данным официальных дилеров, тираж автомобиля — 400 экземпляров, из которых в России были доступны 20.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Исчадие ада: мэром американского города стал самый пугающий рестлер в мире
Дзюба стал голосом дорожного навигатора
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео)
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
Забелинская: Решение сменить сборную, похоже, приняли за шутку
ЦСКА купил датчанина. Иностранцы, которые откроют для себя КХЛ
«Барселона» предложила за чемпиона мира 50 млн плюс двух игроков
Американка бросила вызов Медведевой: чем ответит Россия
«Одноклассники» покажут чемпионат Испании 2018/2019
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка