Дела по ДТП с участием Смолова переданы в суд

Источник: РИА "Новости"

«После составления административных материалов дела были переданы в суд», — рассказали в пресс-службе ГУМВД.

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В минувшую среду «Кубанские новости» сообщили, что Смолов в ночь на 1 августа попал в аварию в Краснодаре, сам футболист не пострадал, но его автомобиль BMW M5 First Edition нуждается в серьезном ремонте. В пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю проинформировали, что в дежурную часть информация о ДТП не поступала, факт аварии был выявлен в ходе мониторинга СМИ и интернета, по факту сообщений проводится проверка.

Ранее ГУМВД опровергло информацию, распространяемую на различных ресурсах, о проведении проверки в отношении сотрудников ГИБДД, якобы не оформивших ДТП. Позже телеканал «360» со ссылкой на источник среди друзей Смолова сообщил, что футболиста не было в автомобиле во время аварии, он дал машину покататься. Вечером в среду, 1 августа, в краснодарской мэрии рассказали, что ущерб от ДТП составил 58 611 рублей, повреждённые при аварии дорожные ограждения будут отремонтированы за счёт города, но затем администрация взыщет затраченные средства с виновника ДТП.

В четверг, 2 августа, ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило, что в ходе проверки полицейские установили, что ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01.40 ночи на улице Ставропольской в Краснодаре.

Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал. При этом полиция не уточняет, был ли за рулем сам Смолов.

В отношении водителя были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП), которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток, сообщили в полицейском главке.