Розетти поможет РФС освоить систему VAR в чемпионате России

Ранее на исполкоме РФС исполняющий обязанности президента организации Александр Алаев заявил о намерении использовать VAR в стыковых матчах чемпионата России и в Кубке страны, начиная с полуфиналов. Система видеопомощи арбитрам была использована на чемпионате мира в России. Розетти отвечал за реализацию системы на ЧМ-2018.

«Я переписывался с Роберто Розетти, у меня с ним очень дружеские отношения, я высказал ему свои пожелания. Он обещал оказать поддержку, даст советы, ведь провел чемпионат мира, расскажет, как все организовывается, какие первые шаги нужно будет сделать. Мы только учимся, этого не надо стесняться, и чем быстрее мы научимся, тем быстрее сможем ввести нововведение», — сказал Егоров.

«На исполкоме было принято решение, что девять игр пройдут с системой VAR. Сейчас главная задача определиться с финансированием и где будет центр — на каждом стадионе или в одном месте. С ближайших туров мы начнем проводить тренировки в режиме оффлайн, затем на каком-нибудь детском турнире будет проведено тестирование в режиме онлайн», — сказал Егоров.

На чемпионате мира 2018 года в России Международная федерация футбола (ФИФА) впервые применила систему видеоповторов. Затем глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что «Краснодар» и «Спартак» изъявили желание за свой счет поставить оборудование VAR и провести тестовые матчи с этой системой.