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14:58 (мск), источник: ТАСС

РПЛ рассмотрит возможность проведения матча в «Лужниках», если поступит запрос

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) рассмотрит возможность проведения матча чемпионата России по футболу в столичных «Лужниках», если получит соответствующий запрос. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал в эфире «Матч ТВ», что хотел бы провести матч Лиги чемпионов с каким-либо грандом на стадионе «Лужники».

«Лига заинтересована в популяризации футбола, и проведение матчей на больших стадионах — один из вопросов, который будет обсуждаться на коммерческом комитете и правлении лиги. Но матчи проводят клубы, поэтому, если кто-то обратится к нам, мы будем рассматривать запрос в рамках регламентных и процедурных норм», — ответил Алексеев на вопрос, возможно ли провести какой-либо матч чемпионата России в «Лужниках».

Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД-Арена», резервным — сочинский «Фишт», который вмещает 45 тыс. зрителей. В качестве вариантов проведения в «Лужниках» предлагались матчи между ЦСКА и «Спартаком», а также «Спартаком» и «Зенитом».

Стадион «Лужники» был реконструирован к чемпионату мира 2018 года в России. Арена вместимостью 81 тыс. зрителей принимала в том числе матч открытия турнира и финал.

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