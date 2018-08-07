РПЛ рассмотрит возможность проведения матча в «Лужниках», если поступит запрос
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская
Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал в эфире «Матч ТВ», что хотел бы провести матч Лиги чемпионов с
«Лига заинтересована в популяризации футбола, и проведение матчей на больших стадионах — один из вопросов, который будет обсуждаться на коммерческом комитете и правлении лиги. Но матчи проводят клубы, поэтому, если
Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД-Арена», резервным — сочинский «Фишт», который вмещает 45 тыс. зрителей. В качестве вариантов проведения в «Лужниках» предлагались матчи между ЦСКА и «Спартаком», а также «Спартаком» и «Зенитом».
Стадион «Лужники» был реконструирован к чемпионату мира 2018 года в России. Арена вместимостью 81 тыс. зрителей принимала в том числе матч открытия турнира и финал.