РПЛ рассмотрит возможность проведения матча в «Лужниках», если поступит запрос

Источник: РИА "Новости"

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал в эфире «Матч ТВ», что хотел бы провести матч Лиги чемпионов с каким-либо грандом на стадионе «Лужники».

«Лига заинтересована в популяризации футбола, и проведение матчей на больших стадионах — один из вопросов, который будет обсуждаться на коммерческом комитете и правлении лиги. Но матчи проводят клубы, поэтому, если кто-то обратится к нам, мы будем рассматривать запрос в рамках регламентных и процедурных норм», — ответил Алексеев на вопрос, возможно ли провести какой-либо матч чемпионата России в «Лужниках».

Домашним стадионом «Локомотива» является «РЖД-Арена», резервным — сочинский «Фишт», который вмещает 45 тыс. зрителей. В качестве вариантов проведения в «Лужниках» предлагались матчи между ЦСКА и «Спартаком», а также «Спартаком» и «Зенитом».