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14:59 (мск), источник: ТАСС

Мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) будет учитывать мнения поклонников футбола при введении паспортов болельщика (Fan ID) в чемпионате страны, но хочет, чтобы на стадионах все было комфортно для зрителей. Об этом на пресс-конференции заявил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин.

Источник: AP 2018

Матчи второго тура чемпионата России прошли с 3 по 6 августа. Во время встречи «Локомотив» — «Спартак» (0:0) между активными болельщиками команд произошла перекличка, направленная против введения в чемпионате России Fan ID.

«Была перекличка, это бывает. Сейчас вопрос введения паспорта болельщика решается на уровне государства. Наверное, будут учитываться все мнения и точки зрения, государство и мы хотим, чтобы все было очень комфортно для болельщиков. Мы не всегда быстро привыкаем к новшествам: так было со СКУДами [система контроля и управления доступом], все сначала говорили, что это плохо», — сказал Мейтин.

Fan ID — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Позднее Совет Федерации одобрил безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика до конца года.

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