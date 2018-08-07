Мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России по футболу
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российская
Матчи второго тура чемпионата России прошли с 3 по 6 августа. Во время встречи «Локомотив» — «Спартак» (0:0) между активными болельщиками команд произошла перекличка, направленная против введения в чемпионате России Fan ID.
«Была перекличка, это бывает. Сейчас вопрос введения паспорта болельщика решается на уровне государства. Наверное, будут учитываться все мнения и точки зрения, государство и мы хотим, чтобы все было очень комфортно для болельщиков. Мы не всегда быстро привыкаем к новшествам: так было со СКУДами [система контроля и управления доступом], все сначала говорили, что это плохо», — сказал Мейтин.
Fan ID — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Позднее Совет Федерации одобрил безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика до конца года.