Мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России по футболу

Источник: AP 2018

Матчи второго тура чемпионата России прошли с 3 по 6 августа. Во время встречи «Локомотив» — «Спартак» (0:0) между активными болельщиками команд произошла перекличка, направленная против введения в чемпионате России Fan ID.

«Была перекличка, это бывает. Сейчас вопрос введения паспорта болельщика решается на уровне государства. Наверное, будут учитываться все мнения и точки зрения, государство и мы хотим, чтобы все было очень комфортно для болельщиков. Мы не всегда быстро привыкаем к новшествам: так было со СКУДами [система контроля и управления доступом], все сначала говорили, что это плохо», — сказал Мейтин.