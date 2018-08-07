ЦСКА упустил форварда, Натхо уехал в Грецию. Трансферы и слухи дня
Ханни хочет уйти из «Спартака», «Зенит» планирует подписать футболиста за 20 миллионов.
Источник:Sport24
Главное об РПЛ
Рафаэль Двамена не перейдет в ЦСКА. По слухам, нападающий даже прошел медосмотр для армейцев (то ли в Берлине, то ли в Мюнхене, как обычно), но все-таки оказался в «Леванте». А в Швейцарии, где последние полтора года провел ганец, говорят, что ЦСКА нашел более интересный вариант.
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Софьян Ханни может уйти из «Спартака» уже этим летом. Зимой атакующего полузащитника купили за 8 млн евро, но в первых двух турах нового сезона РПЛ он провел ровно 0 минут. Le Buteur сообщает, что несколько клубов из Англии заинтересованы в алжирце. А ведь на место Ханни (где есть еще Попов/Глушаков/Ташаев) может прийти еще и Роман Еременко.
«Зенит» готов заплатить за Диего Лаксальта 20 млн евро. Такую сумму не может потянуть ни «Наполи», ни «Лацио», ни другие клубы, интересовавшиеся уругвайцем. 25-летний левый защитник, похоже, снова будет терроризировать Смольникова — теперь на тренировках — и вытеснит из состава Набиуллина.
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Бибрас Натхо ушел из ЦСКА свободным агентом и все лето искал новую команду. Вчера его подписал «Олимпиакос». Капитан сборной Израиля будет получать в Грецию всего миллион евро — меньше, чем в Москве. А ведь мог вернуться в ЦСКА или «Рубин».
«Локомотив» вот-вот подпишет нового нападающего. Скорее всего, им станет Федор Смолов, которого «Краснодар» готов отпустить за 10 млн евро. Эмболо из «Шальке» или Мунир из «Барселоны» — намного дороже.
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Что в Европе?
Главный английский вратарь XXI века перешел в топ-клуб. Джо Харт теперь будет играть за «Бернли». «Сити» продал голкипера, который по мнению Гвардиолы не умеет играть ногами, всего за 4 млн евро.
Теперь по настоящему топ-трансфер из АПЛ. Инсайд Goal: Тоби Алдервейрелд переходит в «МЮ» из «Тоттенхэма» за 60 млн фунтов (около 67,3 в евро). Контракт у бельгийца в Лондоне заканчивается через год.
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«Эвертон» — лучший по работе в это окно. Клуб из Ливерпуля подписывает Бернарда свободным агентом, на которого претендовали «Челси» и «Милан». До этого они забрали Люку Диня из «Барсы», оттуда же планируют подписать Йерри Мину.
Модрич, кажется, в шаге от перехода в «Интер». Хорват уже договорился с новым клубом и просит Флорентина Переса отпустить его из «Реала». Президент, кстати, озвучивал фантастическую цену за Луку — 750 млн евро.