ЦСКА упустил форварда, Натхо уехал в Грецию. Трансферы и слухи дня

ЦСКА упустил форварда, Натхо уехал в Грецию. Трансферы и слухи дня

Ханни хочет уйти из «Спартака», «Зенит» планирует подписать футболиста за 20 миллионов.