Дзюба, Чорлука, Фернандеш и еще 9 лучших игроков 2-го тура РПЛ
Sport24 — о сборной тура.
Sport24 — о сборной тура.
Евгений Фролов, «Оренбург»
«Любимец» фанатов «Спартака» Александр Довбня продолжает сидеть на скамейке под Евгением Фроловым. Тем самым, который привез гол в свои ворота в первом туре на «Открытии». В игре с «Крыльями Советов» Фролов был королем — отстоял на ноль и отбил 11 ударов соперника. Несмотря на 0:3, «Крылья Советов» показали достойный футбол, и Фролову пришлось серьезно потрудиться.
Маринато Гильерме, «Локомотив»
Один из немногих, кого можно выделить в унылом и сером дерби. Гильерме не геройствовал, но был спокоен и надежен. Удачно играл на выходе, отразил несколько опасных ударов, в том числе после прохода Промеса.
Станислав Крицюк, «Краснодар»
Несмотря на пропущенный мяч, Крицюк может быть доволен игрой с «Уралом». Несмотря на больший процент владения мячом, «Краснодар» допускал много ошибок в обороне, за которые «Урал» должен был его наказывать. Выручал как раз Крицюк — 7 отбитых ударов, 3 сейва, лучший показатель в туре среди вратарей.
Александр Мартынович, «Краснодар»
Несмотря на неидеальный матч «Краснодара» в обороне, Мартынович был хорош — выиграл 17 единоборств (89%), совершил 2 отбора и 11 подборов. Плюс забил победный гол, который и помог ему попасть в наш рейтинг.
Чико Флорес, «Рубин»
Испанец был не так хорош при игре в защите (всего 71% выигранных единоборств), зато здорово влиял на атакующие действия. Чико взял на себя роль чуть ли не глубинного плеймейкера, разбрасывая мяч по флангам и соорудив в итоге целых 2 ключевых передачи. Притом делал это с поразительной точностью — 91%.
Дмитрий Скопинцев, «Ростов»
Еще один шикарный матч Скопинцева в этом сезоне. Мало того, что он перекрыл на своем фланге Фернандеса, так еще и затерроризировал оборону армейцев. Сделал 9 перехватов, 6 раз обвел соперника и в итоге записал на свой счет голевую передачу. Ждем в сборной?
Ондржей Ванек, «Уфа»
Отличная игра в атаке от «Уфы», которую не только разгонял, но и завершал Ондржей Ванек. С его выходом на замену игра уфимцев расцвела новыми красками и в итоге сам же Ванек и забил два добивающих мяча.
Мануэл Фернандеш, «Локомотив»
Если бы не Ману, «Локо» в дерби совсем застрял бы на своей половине поля и забыл о продвижении мяча вперед. Фернандеш стал чуть ли не единственным, кто помогал своей команде придержать мяч впереди и пытался развивать атаку через разные зоны (еще здорово помогал Алексей Миранчук). 92% точных передач, 6 из 6 удачных обводок и 2 ключевых паса. Он в порядке даже в провальных для «Локомотива» матчах.
Георгий Зотов, «Крылья Советов»
Он выиграл больше всех в туре единоборств внизу и стал лучшим по обводкам (13 удачных по обоим показателям). А еще трижды бил по воротам. Самарцы очень удачно взламывали оборону гостей через фланг Зотова, но недотянули по реализации.
Артем Дзюба, «Зенит»
Дзюба будто и не заканчивал чемпионат мира. Артем поймал кураж и ловит кайф от всего — начиная от хайпа вокруг его фигуры (даже «Яндекс Навигатор» заговорил его голосом), до самой игры.
Уходил вглубь, на фланги и оттуда делал шикарные разрезающие передачи. Чтобы стать лучшим, даже гол забивать не пришлось.
Андрей Козлов, «Оренбург»
Два гола в матче с «Оренбургом» в фирменном стиле. Андрей Козлов еще недавно был королем ФНЛ, а теперь потихоньку завоевывает РПЛ. Школа лучшей лиги мира.
Сильвестр Игбун, «Уфа»
Крутость Игбуна не спрячешь даже в низовом матче «Уфа» — «Анжи». Слай был волшебен при пробивных атаках — как в воздухе, так и на свободных пространствах. Забитый гол стал лишь результатом его колоссальной работы — 3 ключевые передачи, 52% выигранных единоборств и 5 удачных обводок.
Марк Бессонов