Дзюба, Чорлука, Фернандеш и еще 9 лучших игроков 2-го тура РПЛ

Источник: Sport24

Вратари

Евгений Фролов, «Оренбург»

«Любимец» фанатов «Спартака» Александр Довбня продолжает сидеть на скамейке под Евгением Фроловым. Тем самым, который привез гол в свои ворота в первом туре на «Открытии». В игре с «Крыльями Советов» Фролов был королем — отстоял на ноль и отбил 11 ударов соперника. Несмотря на 0:3, «Крылья Советов» показали достойный футбол, и Фролову пришлось серьезно потрудиться.

Маринато Гильерме, «Локомотив»

Один из немногих, кого можно выделить в унылом и сером дерби. Гильерме не геройствовал, но был спокоен и надежен. Удачно играл на выходе, отразил несколько опасных ударов, в том числе после прохода Промеса.

Станислав Крицюк, «Краснодар»

Несмотря на пропущенный мяч, Крицюк может быть доволен игрой с «Уралом». Несмотря на больший процент владения мячом, «Краснодар» допускал много ошибок в обороне, за которые «Урал» должен был его наказывать. Выручал как раз Крицюк — 7 отбитых ударов, 3 сейва, лучший показатель в туре среди вратарей.

Защитники

Александр Мартынович, «Краснодар»

Несмотря на неидеальный матч «Краснодара» в обороне, Мартынович был хорош — выиграл 17 единоборств (89%), совершил 2 отбора и 11 подборов. Плюс забил победный гол, который и помог ему попасть в наш рейтинг.

Чико Флорес, «Рубин»

Испанец был не так хорош при игре в защите (всего 71% выигранных единоборств), зато здорово влиял на атакующие действия. Чико взял на себя роль чуть ли не глубинного плеймейкера, разбрасывая мяч по флангам и соорудив в итоге целых 2 ключевых передачи. Притом делал это с поразительной точностью — 91%.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmA8RYdAL0S/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.62037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmA8RYdAL0S/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Match Day !!! ⚽️ ?? Dinamo Moscow vs Rubin Kazan ?? ⏱ 19:30 (Russia) ?? ⏱ 18:30 (Spain) ?? ⏱ 17:30 (United Kingdom) ?? Davai Rubin ❤️? @fcrk #rubinkazan #russia #premierleague #ready #comeon #strong #togheter #norest #instapic #instalike #instacool #instagood #instamood</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/chicoflores/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Chico Flores Чико Флорес</a> (@chicoflores) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-03T11:15:53+00:00">3 Авг 2018 в 4:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Скопинцев, «Ростов»

Еще один шикарный матч Скопинцева в этом сезоне. Мало того, что он перекрыл на своем фланге Фернандеса, так еще и затерроризировал оборону армейцев. Сделал 9 перехватов, 6 раз обвел соперника и в итоге записал на свой счет голевую передачу. Ждем в сборной?

Полузащитники

Ондржей Ванек, «Уфа»

Отличная игра в атаке от «Уфы», которую не только разгонял, но и завершал Ондржей Ванек. С его выходом на замену игра уфимцев расцвела новыми красками и в итоге сам же Ванек и забил два добивающих мяча.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Если бы не Ману, «Локо» в дерби совсем застрял бы на своей половине поля и забыл о продвижении мяча вперед. Фернандеш стал чуть ли не единственным, кто помогал своей команде придержать мяч впереди и пытался развивать атаку через разные зоны (еще здорово помогал Алексей Миранчук). 92% точных передач, 6 из 6 удачных обводок и 2 ключевых паса. Он в порядке даже в провальных для «Локомотива» матчах.

Георгий Зотов, «Крылья Советов»

Несмотря на 0:3, «Крылья» раз за разом создавали опасные моменты у ворот «Оренбурга». Одним из самых активных игроков был как раз правый латераль Георгий Зотов.

Он выиграл больше всех в туре единоборств внизу и стал лучшим по обводкам (13 удачных по обоим показателям). А еще трижды бил по воротам. Самарцы очень удачно взламывали оборону гостей через фланг Зотова, но недотянули по реализации.

Нападающие

Артем Дзюба, «Зенит»

Дзюба будто и не заканчивал чемпионат мира. Артем поймал кураж и ловит кайф от всего — начиная от хайпа вокруг его фигуры (даже «Яндекс Навигатор» заговорил его голосом), до самой игры.

В матче с «Арсеналом» Артем не только здорово цеплялся за мяч, но и рулил комбинационной игрой в центре поля.

Уходил вглубь, на фланги и оттуда делал шикарные разрезающие передачи. Чтобы стать лучшим, даже гол забивать не пришлось.

Андрей Козлов, «Оренбург»

Два гола в матче с «Оренбургом» в фирменном стиле. Андрей Козлов еще недавно был королем ФНЛ, а теперь потихоньку завоевывает РПЛ. Школа лучшей лиги мира.

Сильвестр Игбун, «Уфа»

Крутость Игбуна не спрячешь даже в низовом матче «Уфа» — «Анжи». Слай был волшебен при пробивных атаках — как в воздухе, так и на свободных пространствах. Забитый гол стал лишь результатом его колоссальной работы — 3 ключевые передачи, 52% выигранных единоборств и 5 удачных обводок.