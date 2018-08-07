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16:57 (мск), источник: Sport24

Дзюба, Чорлука, Фернандеш и еще 9 лучших игроков 2-го тура РПЛ

Sport24 — о сборной тура.

Источник: Sport24

Вратари

Евгений Фролов, «Оренбург»

«Любимец» фанатов «Спартака» Александр Довбня продолжает сидеть на скамейке под Евгением Фроловым. Тем самым, который привез гол в свои ворота в первом туре на «Открытии». В игре с «Крыльями Советов» Фролов был королем — отстоял на ноль и отбил 11 ударов соперника. Несмотря на 0:3, «Крылья Советов» показали достойный футбол, и Фролову пришлось серьезно потрудиться.

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Маринато Гильерме, «Локомотив»

Один из немногих, кого можно выделить в унылом и сером дерби. Гильерме не геройствовал, но был спокоен и надежен. Удачно играл на выходе, отразил несколько опасных ударов, в том числе после прохода Промеса.

Станислав Крицюк, «Краснодар»

Несмотря на пропущенный мяч, Крицюк может быть доволен игрой с «Уралом». Несмотря на больший процент владения мячом, «Краснодар» допускал много ошибок в обороне, за которые «Урал» должен был его наказывать. Выручал как раз Крицюк — 7 отбитых ударов, 3 сейва, лучший показатель в туре среди вратарей.

Защитники

Александр Мартынович, «Краснодар»

Несмотря на неидеальный матч «Краснодара» в обороне, Мартынович был хорош — выиграл 17 единоборств (89%), совершил 2 отбора и 11 подборов. Плюс забил победный гол, который и помог ему попасть в наш рейтинг.

Чико Флорес, «Рубин»

Испанец был не так хорош при игре в защите (всего 71% выигранных единоборств), зато здорово влиял на атакующие действия. Чико взял на себя роль чуть ли не глубинного плеймейкера, разбрасывая мяч по флангам и соорудив в итоге целых 2 ключевых передачи. Притом делал это с поразительной точностью — 91%.

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Дмитрий Скопинцев, «Ростов»

Еще один шикарный матч Скопинцева в этом сезоне. Мало того, что он перекрыл на своем фланге Фернандеса, так еще и затерроризировал оборону армейцев. Сделал 9 перехватов, 6 раз обвел соперника и в итоге записал на свой счет голевую передачу. Ждем в сборной?

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Полузащитники

Ондржей Ванек, «Уфа»

Отличная игра в атаке от «Уфы», которую не только разгонял, но и завершал Ондржей Ванек. С его выходом на замену игра уфимцев расцвела новыми красками и в итоге сам же Ванек и забил два добивающих мяча.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Если бы не Ману, «Локо» в дерби совсем застрял бы на своей половине поля и забыл о продвижении мяча вперед. Фернандеш стал чуть ли не единственным, кто помогал своей команде придержать мяч впереди и пытался развивать атаку через разные зоны (еще здорово помогал Алексей Миранчук). 92% точных передач, 6 из 6 удачных обводок и 2 ключевых паса. Он в порядке даже в провальных для «Локомотива» матчах.

Георгий Зотов, «Крылья Советов»

Несмотря на 0:3, «Крылья» раз за разом создавали опасные моменты у ворот «Оренбурга». Одним из самых активных игроков был как раз правый латераль Георгий Зотов.

Он выиграл больше всех в туре единоборств внизу и стал лучшим по обводкам (13 удачных по обоим показателям). А еще трижды бил по воротам. Самарцы очень удачно взламывали оборону гостей через фланг Зотова, но недотянули по реализации.

Нападающие

Артем Дзюба, «Зенит»

Дзюба будто и не заканчивал чемпионат мира. Артем поймал кураж и ловит кайф от всего — начиная от хайпа вокруг его фигуры (даже «Яндекс Навигатор» заговорил его голосом), до самой игры.

В матче с «Арсеналом» Артем не только здорово цеплялся за мяч, но и рулил комбинационной игрой в центре поля.

Уходил вглубь, на фланги и оттуда делал шикарные разрезающие передачи. Чтобы стать лучшим, даже гол забивать не пришлось.

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Андрей Козлов, «Оренбург»

Два гола в матче с «Оренбургом» в фирменном стиле. Андрей Козлов еще недавно был королем ФНЛ, а теперь потихоньку завоевывает РПЛ. Школа лучшей лиги мира.

Сильвестр Игбун, «Уфа»

Крутость Игбуна не спрячешь даже в низовом матче «Уфа» — «Анжи». Слай был волшебен при пробивных атаках — как в воздухе, так и на свободных пространствах. Забитый гол стал лишь результатом его колоссальной работы — 3 ключевые передачи, 52% выигранных единоборств и 5 удачных обводок.

Марк Бессонов

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