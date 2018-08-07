Черная полоса: что спасет карьеру Смолова

Источник: РИА "Новости"

Дела по ДТП, в которое попал нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов, было передано в суд.

Смолов попал в аварию в ночь на 1 августа в Краснодаре на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой в Краснодаре.

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Отмечается, что водитель дорогой иномарки, стоимость которой оценивается в 9 млн рублей, не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения.

«После составления административных материалов дела были переданы в суд», — цитирует представителя ГУМВД по Краснодарскому краю «РИА Новости».

За повреждение дорожного ограждения были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара заявили, что восстановление секций будет проведено за счет средств из муниципального бюджета. Далее будет направлен запрос в полицию с просьбой предоставить информацию о виновнике аварии. После этого в его адрес направляется досудебная претензия с требованием возместить нанесенный ущерб.

В результате аварии было повреждено восемь секций ограждения на сумму 58611 рублей.

Также административные материалы были составлены по статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с ДТП). После ДТП Смолов не стал сообщать об аварии в ГИБДД, а просто покинул место происшествия на автомобиле своего знакомого.

Статьи предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Смолов в ДТП не пострадал. Вечером 1 августа он уже принимал участие в тренировке клуба. В «Краснодаре» выразили поддержку форварду.

Ему доверили капитанскую повязку на матч второго тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» (2:1). В этой встрече футболист отметился результативной передачей. После игры старший тренер команды Олег Фоменко заявил, что руководство не будет накладывать на Федора санкции в связи с происшествием.

«После аварии никаких санкций по отношению к Смолову мы применять не будем. Аварий бывает много на дорогах. Попадет в нее любой другой, никто не обратит внимание, а тут человек публичный. Многие за рулем ездят, и каждый может попасть в ДТП.

Нужно отметить, что на игру футболиста и его подготовку ко встрече с «Уралом» это никак не повлияло. Он ходил на все тренировки, работал в полном объеме. И в матче с уральской командой бегал, старался, — сказал старший тренер «быков» Олег Фоменко.

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Лето складывается для Смолова крайне неудачно. Еще до старта чемпионата мира о нем говорили как о лучшем российском бомбардире чемпионата страны (14 забитых мячей в 22 матчах), а также как о первом кандидатом среди игроков сборной на переход в европейский чемпионат. По разной информации интерес к нападающему проявляли лондонский «Вест Хэм» и французский «Марсель».

Однако на домашнем чемпионате мира 2018 года Смолову не удалось показать внятной игры.

Российским болельщикам надолго запомнится удар форварда с 11-метровой отметки, отбитый хорватским вратарем Даниелем Субашичем в серии последматчевых пенальти в четвертьфинале турнира.

По мнению отца футболиста, именно неудача на мировом первенстве стала причиной ДТП.

«Для меня важнее, чтобы с Федором никаких последствий не было. Не знаю даже, кто с ним в машине был. Мне важно, чтобы он был жив и здоров, а остальное не так все страшно. Подробностей не расспрашивал. Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно.

Это не первая причина для переживания у него за последние два-три месяца. Бывает такое, такая полоса. Федор не справился с давлением на чемпионате мира, и, как следствие, все остальное… Авария — это конечная точка, — сказал Михаил Смолов в интервью «Пятому каналу».

Возможно, прервать черную полосу поможет переход Смолова в другой клуб. Смена обстановки может придать футболисту стимул к преодолению возникших сложностей. Не зря сейчас активно ходят слухи о переходе футболиста в московский «Локомотив».

Трансфер будет выгоден для всех. «Железнодорожники» получат форварда высокого класса, который им так необходим. Действующий чемпион России в шести последних встречах первенства страны сумел забить лишь один мяч. Гол в ворота «Зенита», забитый португальцем Эдером, оказался золотым, но для лучшей команды страны статистика пугающая.

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Для Смолова переход в «Локомотив» станет осуществлением мечты о Лиге чемпионов.

Красно-зеленые гарантированно выступят в групповой части турнира, а поэтому у форварда появится реальный шанс проявить себя на главных футбольных полях Европы.

Проблемами для осуществления трансфера могут стать сумма трансфера, а также контракт Смолова. По информации СМИ, «Краснодар» готов отпустить футболиста в столичный клуб за €10 млн. При этом зарплата игрока составляет €3,1 млн без учета бонусов.

Как передает «Спорт-экспресс», 6 августа прошло заседание трансферного комитета «Локомотива». Официальных комментариев пока от клуба не было, а представители «железнодорожников» уклончиво отвечают на вопросы о возможном переходе Смолова.