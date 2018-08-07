Никогда не было и вот опять: до матча неделя, а РФПЛ не знает, что с ним делать
В календаре «Уфы» пока на 13 августа назначен домашний матч с «Краснодаром», а 14 августа клуб уже должен в гостях играть в Лиге Европы.
В календаре «Уфы» пока на 13 августа назначен домашний матч с «Краснодаром», а 14 августа клуб уже должен в гостях играть в Лиге Европы.
В чемпионате России состоялось всего два тура, а мы снова пишем о проблемах с календарем Российской
Проблема, сразу скажем, возникла не по вине Российской футбольной
Тут возникает сразу несколько банальных вопросов, на которые мы можем дать такие же банальные ответы.
Почему бы не перенести матч «Уфы» с понедельника 13 августа, на, скажем, пятницу 10 августа? Все просто — в четверг 9 августа «Уфа» проводит свой первый матч с «Прогресом» и через день не сможет сыграть с «Краснодаром».
Почему «Уфа» не поменялась местом проведения матчей с «Прогресом» — так бы проблема нехватки стадионов была решена. Дело в том, что проведение второго матча на своем поле дает клубам некоторые преимущества — результат первого матча уж известен и на своей территории ты можешь рассчитывать на более благоприятный результат.
К РФПЛ, казалось бы, вопросов быть не должно, кроме одного: что будем делать с матчем «Уфы» и «Краснодара»? Вопрос был задан еще в пятницу 3 августа. Тогда в РФПЛ пообещали пообщаться со всеми заинтересованными сторонами и в понедельник 6 августа определиться с датой проведения игры.
Как вы понимаете, 6 августа никто никому ничего не сказал, включая пусть и немногочисленных болельщиков «Краснодара», которые наверняка хотели бы поддержать свою команду и может даже уже купили билеты и забронировали отели.
Тот же самый вопрос был задан во вторник 7 августа на
Кстати, на официальном сайте РПЛ единственным резервным днем для матчей чемпионата России
Август 2018 года. Страна, в которой только что отгремел чемпионат мира. мы снова думаем, куда бы впихнуть матч чемпионата страны. Сколько еще таких «неожиданных» ситуаций ждут нас в уже стартовавшем сезоне?