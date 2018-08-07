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20:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нужно дать шанс исправить ошибку». Романцев поддержал переход Еременко в «Спартак»

Бывший главный тренер красно-белых — о возможном трансфере финского полузащитника.

Источник: Спорт-Экспресс

— Абсолютно не согласен с теми, кто спешит хоронить Романа! — сразу же уверенно обозначил свою позицию Романцев. — Конечно, пауза в пару сезонов для любого футболиста серьезная потеря в игровой практике. Но не катастрофа. Она не может служить приговором карьере. Тем более, как я слышал, все это время парень занимался под руководством нанятого им тренера. А значит всерьез думал о том, как бы вернуться.

— Но ведь Еременко был лишен самого главного — возможности играть.

— Да, это действительно серьезный аргумент в пользу тех, кто уже собрался ставить на нем крест. Но давайте вспомним историю с нашим великим футболистом Эдуардом Стрельцовым, который после пяти лет тюрьмы вернулся в футбол и заиграл, как в молодые годы.

— Причем в большом футболе Эдуард Анатольевич появился не сразу после освобождения, а только два года спустя, когда ему разрешили выступать в чемпионате страны.

— Действительно, в эти два года он выступал за заводскую команду. Но зато, вернувшись в родное «Торпедо», сходу выиграл с ним золотые медали. Чем не пример для Еременко, который был на свободе и мог хоть как-то держать себя в тонусе? Да и не только для него.

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— Кстати, Егор Титов после годичной дисквалификации сумел вернуться в состав «Спартака».

— Вот видите. В подобной ситуации все зависит, прежде всего, от самого человека. Если он верит в себя, в то, что на многое способен, то у него обязательно должно получиться. Я не знаком с Романом, но по тому, как он выглядел на поле, вел борьбу, могу предположить, что у него есть характер.

— Какую оценку дадите игровым качествам Еременко?

— Это интересный, разноплановый футболист. Много двигается, умеет поддержать атаку, завершить ее. Не думаю, что из-за двухгодичной паузы в игре он растерял все это.

— Как отнеслись к самому факту дисквалификации Еременко?

— Людям свойственно ошибаться. Хотя в данном случае какая-то недосказанность все-таки присутствовала. Но даже если человек оступился, ему нужно обязательно дать шанс исправить свою ошибку.

— А вот группа болельщиков «Спартака» выступила с заявлением, указав, что против перехода Еременко.

— Это их право. Но думаю, что руководство клуба поступит так, как считает нужным.

— Тем не менее в «Спартак» собирается перейти бывший футболист ЦСКА.

— Не вижу в этом ничего страшного. В «Спартаке» мы прекрасно работали с Александром Тархановым. За нашу команду в разное время выступали вратарь Гончаров, защитник Бушманов, хавбек Широков. И все служили ей верой и правдой. Думаю, что не станет исключением и Еременко.

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