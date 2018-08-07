Заболотный получил награду за лучший гол «Зенита» в сезоне-2017/18

В открытом голосовании, проходившем в социальной сети «ВКонтакте» в июне, приняли участие более 50 тыс. человек. В итоге лучшим в сезоне был выбран гол Заболотного в ворота «СКА-Хабаровск» (6:0) в последнем туре чемпионата.