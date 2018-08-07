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20:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Заболотный получил награду за лучший гол «Зенита» в сезоне-2017/18

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный получил награду за лучший гол петербургской команды в прошлом сезоне.

В открытом голосовании, проходившем в социальной сети «ВКонтакте» в июне, приняли участие более 50 тыс. человек. В итоге лучшим в сезоне был выбран гол Заболотного в ворота «СКА-Хабаровск» (6:0) в последнем туре чемпионата.

Награду Заболотному вручил девятилетний Матвей Лабадаев — воспитанник академии «Зенита». Матвей посетил тренировку основного состава сине-бело-голубых, получил в подарок футболку с автографами игроков, поиграл в футбол с Заболотным и передал нападающему персональный трофей.

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