Заболотный получил награду за лучший гол «Зенита» в сезоне-2017/18
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный получил награду за лучший гол петербургской команды в прошлом сезоне.
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный получил награду за лучший гол петербургской команды в прошлом сезоне.
В открытом голосовании, проходившем в социальной сети «ВКонтакте» в июне, приняли участие более 50 тыс. человек. В итоге лучшим в сезоне был выбран гол Заболотного в ворота «СКА-Хабаровск» (6:0) в последнем туре чемпионата.
Награду Заболотному вручил девятилетний Матвей Лабадаев — воспитанник академии «Зенита». Матвей посетил тренировку основного состава