Бразилец — самый популярный болельщик России. Это ненормально, но конкурентов нет

Источник: Спорт-Экспресс

Скоро будет месяц, как завершился чемпионат мира, а Томер Савойя из России до сих пор не уехал. И, думаю, нескоро уедет. Если вообще уедет.

Думал, что про бразильца-матерщинника забудут сразу после того, как Бразилия вылетит. Или после финала. Ведь как обычно бывает — мем живет пару недель, а потом превращается во что-то древнее, о чем уже и говорить стыдно — уж слишком банально. Да и эмоции от чемпионата мира прошли довольно быстро.

Тем не менее Савойя становится только популярнее. Уже и на двух главных ТВ-каналах появился. Сейчас ведет себя как звезда.

Томер, одевшись в майку сборной России, посетил молодежный форум, сходил на два футбольных матча — «Локомотива» и ЦСКА, причем по приглашениям. А главное — записал клип на песню, которая попал в чарты itunes (даже на втором месте был по России). Песня, само собой, матерная. Мат уже не считается чем-то неприличным, запретным, как во времена нашего детства (это я о тех, кому от 25-ти). Можно сказать, что он сейчас в моде. Не буду говорить, плохо это или хорошо. Просто факт: не сказал бы бразилец тогда, в Ростове, матерное слово, у него до сих пор было бы три тысячи подписчиков в Инстаграме. Сказал бы «офигенно» — было бы четыре тысячи. А сейчас 446 тысяч. Конъюнктура.

У Испании есть Маноло и его барабан. У Голландии был «Оранжевый генерал» (к сожалению, он умер), но еще остался «вождь» Храат Хиндрикс. Человек, символизирующий болельщиков, есть у Франции (Клеман Томашевски), у Польши (Анджей Бобовски). У России таким становится иностранец Томер Савойя. Его, как почетного гостя, приглашают наносить первый удар по мячу в матче чемпионата России — причем приглашает ЦСКА, где очень внимательны к таким вещам и где только что завершили карьеру легендарные братья Березуцкие и Игнашевич.

Томер харизматичен, позитивен, забавно выглядит, с ним хочется фотографироваться.

И дело не в том, что в России нет настоящих болельщиков сборной. Конечно, они есть. С Евро-2004 чуть ли не на каждом выездом матче разворачивают огромный флаг России с надписью Smolensk. На всех последующих крупных турнирах с участием нашей команды его можно было увидеть (похоже, кроме ЧМ-2018 — почему, не знаю). Даже вдоль Копакабаны с ним ходили.

В России активно болеют за сборную. ЧЕ-2004, 2008, 2012, 2016 — на каждом из турниров было минимум по 10 тысяч наших болельщиков. На полуфинале ЧМ-2018 с Бельгией в Петербурге французов было тысяч пять, вряд ли больше. А то и три. Представьте обратную ситуацию — Марсель, полуфинал ЧМ, играет Россия. Сколько бы там было русских? Треть 60-тысячного стадиона, не меньше.