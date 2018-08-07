Бразилец — самый популярный болельщик России. Это ненормально, но конкурентов нет
Томер Савойя — почетный гость на каждом матче. Такое даже Маноло не снилось.
Томер Савойя — почетный гость на каждом матче. Такое даже Маноло не снилось.
Скоро будет месяц, как завершился чемпионат мира, а Томер Савойя из России до сих пор не уехал. И, думаю, нескоро уедет. Если вообще уедет.
Думал, что про
Тем не менее Савойя становится только популярнее. Уже и на двух главных
Томер, одевшись в майку сборной России, посетил молодежный форум, сходил на два футбольных матча — «Локомотива» и ЦСКА, причем по приглашениям. А главное — записал клип на песню, которая попал в чарты itunes (даже на втором месте был по России). Песня, само собой, матерная. Мат уже не считается
У Испании есть Маноло и его барабан. У Голландии был «Оранжевый генерал» (к сожалению, он умер), но еще остался «вождь» Храат Хиндрикс. Человек, символизирующий болельщиков, есть у Франции (Клеман Томашевски), у Польши (Анджей Бобовски). У России таким становится иностранец Томер Савойя. Его, как почетного гостя, приглашают наносить первый удар по мячу в матче чемпионата России — причем приглашает ЦСКА, где очень внимательны к таким вещам и где только что завершили карьеру легендарные братья Березуцкие и Игнашевич.
Томер харизматичен, позитивен, забавно выглядит, с ним хочется фотографироваться.
И дело не в том, что в России нет настоящих болельщиков сборной. Конечно, они есть. С Евро-2004 чуть ли не на каждом выездом матче разворачивают огромный флаг России с надписью Smolensk. На всех последующих крупных турнирах с участием нашей команды его можно было увидеть (похоже, кроме ЧМ-2018 — почему, не знаю). Даже вдоль Копакабаны с ним ходили.
В России активно болеют за сборную. ЧЕ-2004, 2008, 2012, 2016 — на каждом из турниров было минимум по 10 тысяч наших болельщиков. На полуфинале ЧМ-2018 с Бельгией в Петербурге французов было тысяч пять, вряд ли больше. А то и три. Представьте обратную ситуацию — Марсель, полуфинал ЧМ, играет Россия. Сколько бы там было русских? Треть 60-тысячного стадиона, не меньше.
Окей, трое в кокошниках на пару дней составили Томеру конкуренцию. Однако это как раз был тот случай, когда популярность быстро пришла, а потом практически сразу испарилась. Да и фанатами сборной они все же не были — люди просто захотели посмотреть, что такое чемпионат мира. Так что иностранец — номер один. Это ненормально, но своих символов нет. Наверное, дело в менталитете — флаги делать умеем, но ярко не выряжаемся, не можем улыбаться круглые сутки и говорить