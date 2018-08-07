Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бенфика0
Фенербахче0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Црвена Звезда1
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Стандард Л0
Аякс2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр0
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме1
Видеотон1
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах0
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник0
Маккаби Тель-Авив0
Футбол. Кубок России
19:00
Днепр См1
Калуга2
Футбол. Кубок России
19:00
Дружба М0
Черноморец Н1
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-Энергия1
Звезда СПб0
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик3
Зоркий1
Футбол. Кубок России
18:30
Рязань0
Торпедо М3
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр1
Металлург Лп0
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Вл1
Чайка3
Футбол. Кубок России
18:00
Квант1
Знамя Труда4
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь2
Машук-КМВ1
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана0
Динамо З2
Футбол. Кубок России
17:00
Волга УлП 1:41
Челябинск1
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит Иж0
Нефтехимик1
Футбол. Кубок России
17:00
Лада-Тольятти0
Сызрань-20033
Все события
Фоторепортажи
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
10Валерию Газзаеву — 64!
21:54 (мск), источник: ТАСС

Вилков рассудит «Рубин» и «Зенит» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 7 августа. Судья Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча третьего тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Его ассистентами будут Николай Богач (Люберцы) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным судьей назначен Владимир Москалев (Воронеж). Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 13 августа в Казани.

Матч «Урал» — «Динамо» обслужит Николай Волошин (Смоленск), «Енисей» — ЦСКА — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Спартак» — «Анжи» — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), «Ростов» — «Крылья Советов» — Сергей Карасев (Москва), «Оренбург» — «Локомотив» — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Арсенал» — «Ахмат» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
"Я готов ждать до 2024 года"
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова
Время лузеров. Кто выиграет АПЛ в новом сезоне?
«Отдала России сполна»: почему сбежала медалистка Олимпиады
Романцев поддержал переход Еременко в «Спартак»
До матча неделя, а РФПЛ не знает, что с ним делать
Трусова чисто исполнила три четверных прыжка на прокатах
Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка