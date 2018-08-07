Вилков рассудит «Рубин» и «Зенит» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 7 августа. Судья Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча третьего тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и
ТАСС, 7 августа. Судья Михаил Вилков из Нижнего Новгорода назначен главным арбитром матча третьего тура чемпионата России по футболу между казанским «Рубином» и
Его ассистентами будут Николай Богач (Люберцы) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным судьей назначен Владимир Москалев (Воронеж). Матч «Рубин» — «Зенит» пройдет 13 августа в Казани.
Матч «Урал» — «Динамо» обслужит Николай Волошин (Смоленск), «Енисей» — ЦСКА — Роман Галимов (Улан-Удэ), «Спартак» — «Анжи» — Кирилл Левников (Санкт-Петербург), «Ростов» — «Крылья Советов» — Сергей Карасев (Москва), «Оренбург» — «Локомотив» — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Арсенал» — «Ахмат» — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).