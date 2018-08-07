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22:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Может ли «Спартак» заявить Еременко?

Разъясняем важные нюансы о будущем 31-летнего бывшего полузащитника ЦСКА в «Спартаке».

Источник: Спорт-Экспресс

Как известно, полузащитник Роман Еременко с 6 октября 2016 года в течение двух лет не может участвовать в футбольных турнирах. Срок его наказания истекает этой осенью. Но когда его можно официально заявить за тот клуб, с которым он подпишет или уже подписал контракт?

В статье 13 регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов говорится следующее:

«Футболист, имеющий действующую спортивную санкцию в виде дисквалификации, МОЖЕТ БЫТЬ зарегистрирован за футбольный клуб, но НЕ МОЖЕТ принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, до истечения срока дисквалификации. Футболист, к которому применена санкция в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности, НЕ МОЖЕТ быть зарегистрирован за новый футбольный клуб и НЕ ДОПУСКАЕТСЯ к соревнованиям, проводимым под эгидой РФС, в течение всего срока такого запрета».

Еременко дисквалифицирован или ему запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом? Это важно знать, потому что от этого зависит то, сможет ли он играть в чемпионате России и в еврокубках в этом году (не путайте с текущим сезоном).

Дело в том, что включить игрока в заявку на чемпионат России можно до конца августа. Зарегистрированного должным образом футболиста тоже до конца августа можно заявить в еврокубки.

Свободного агента можно заявить для участия в чемпионате России до конца сентября. И после этого в еврокубки — уже только зимой 2019-го.

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА 17 ноября 2016 года отстранил Еременко на два года от занятий любой деятельностью, связанной с футболом. Однако апелляционный комитет УЕФА затем изменил формулировку на «дисквалифицирован на два года». Потому что выражения «участие в любой деятельности, связанной с футболом» нет в соответствующих антидопинговых регламентах.

Этот же вердикт о дисквалификации на два года, начинающейся с 6 октября 2016-го, утвердил Спортивный арбитражный суд, о чем он объявил 21 июля 2017-го.

Получается, что Еременко все-таки дисквалифицирован? Значит, он может тренироваться с новой командой, и в соответствии с регламентом РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов его можно в августе зарегистрировать (заявить), чтобы он был вправе в октябре начать выступления в российской премьер-лиге? Выходит так.

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