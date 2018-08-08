Стала известна зарплата Смолова в случае перехода в «Локомотив»
По информации «СЭ», переговоры о переходе форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в «Локомотив» продолжаются.
По информации «СЭ», переговоры о переходе форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в «Локомотив» продолжаются.
«Быки» разрешили железнодорожникам контактировать с 28-летним игроком. Высока вероятность, что клубы достаточно быстро найдут общий язык по сумме трансфера и способам ее выплаты. Речь идет о 9 миллионах евро, которые могут быть разбиты на несколько траншей.
При этом предполагаемый личный контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан на четыре года, стороны ориентируются на зарплату, прописанную в договоре игрока с «Краснодаром» — 3,1 миллиона евро в год.