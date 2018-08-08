Стадион «Динамо» откроют в Москве до конца 2018 года

Источник: РИА "Новости"

«Москва — уникальный город. Здесь уже открыты четыре стадиона, способные принимать матчи международного уровня — “Лужники”, “Спартак”, “ЦСКА” и “Локомотив”. До конца года откроется еще и арена “Динамо”. Редкий город может похвалиться таким количеством стадионов международного класса», — заявил Хуснуллин.

По словам главы столичного стройкомплекса, немаловажным является и то, что почти вокруг всех стадионов формируются полноценные спортивные кластеры. «Около стадиона «Спартака» в Тушино складывается настоящий спортивный городок, активно развивается территория олимпийского комплекса в Лужниках, есть такая площадка около «Локомотива» в Черкизове. Появится спортивный парк и около «Динамо», — рассказал заммэра.

Под крышей обновленного стадиона «Динамо» разместятся открытая футбольная арена и малая многофункциональная — для проведения соревнований по хоккею, баскетболу и другим видам спорта. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тыс. зрительских мест. Под стадионом предусмотрен паркинг более чем на 700 машиномест, торговый центр, а также помещения для музея «Динамо» и технических служб.