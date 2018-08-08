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15:47 (мск), источник: ТАСС

Это’О и Роберто Карлос поддержали «Анжи» в связи с тяжелой финансовой ситуацией

ТАСС, 8 августа. Бывшие футболисты махачкалинского «Анжи» нападающий Самюэль Это’О и защитник Роберто Карлос выступили в поддержку клуба из Дагестана в связи с непростой финансовой ситуацией. Обращения игроков опубликованы в Twitter команды.

Источник: РИА "Новости"

Ранее власти Дагестана отказали «Анжи» в финансовой поддержке в размере почти 300 млн рублей. Однако руководство «Анжи» заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне. 1 августа стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по единственному банковскому счету махачкалинского клуба.

«Добрый день, мои дорогие друзья из “Анжи”! — сказал Это’О. — Я знаю, что сейчас вы переживаете тяжелый период, но нет ничего невозможного для дагестанцев! “Анжи”, вперед! Удачи!».

«Ас-саляму алейкум! “Анжи”, живи!» — сказал в свою очередь Роберто Карлос.

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Бразильский защитник выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, проведя в составе команды 25 матчей и забив четыре гола, а затем некоторое время занимал должность директора команды. Карлос является чемпионом мира 2002 года и серебряным призером ЧМ-1998.

Камерунец Самюэль Это’О выступал за махачкалинский клуб с 2011 по 2013 год. За это время форвард провел в составе команды 55 матчей, отметившись 25 голами.

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