Это’О и Роберто Карлос поддержали «Анжи» в связи с тяжелой финансовой ситуацией

Источник: РИА "Новости"

Ранее власти Дагестана отказали «Анжи» в финансовой поддержке в размере почти 300 млн рублей. Однако руководство «Анжи» заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне. 1 августа стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по единственному банковскому счету махачкалинского клуба.

«Добрый день, мои дорогие друзья из “Анжи”! — сказал Это’О. — Я знаю, что сейчас вы переживаете тяжелый период, но нет ничего невозможного для дагестанцев! “Анжи”, вперед! Удачи!».

«Ас-саляму алейкум! “Анжи”, живи!» — сказал в свою очередь Роберто Карлос.

Бразильский защитник выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год, проведя в составе команды 25 матчей и забив четыре гола, а затем некоторое время занимал должность директора команды. Карлос является чемпионом мира 2002 года и серебряным призером ЧМ-1998.