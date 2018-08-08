Боец UFC Нурмагомедов поддержал ФК «Анжи» в связи с тяжелой финансовой ситуацией

Ранее власти Дагестана отказали «Анжи» в финансовой поддержке в размере почти 300 млн рублей. Однако руководство «Анжи» заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне. 1 августа стало известно, что Федеральная налоговая служба России приостановила операции по единственному банковскому счету махачкалинского клуба.
«Анжи» несет важнейшую социальную миссию в Дагестане, своим примером футболисты «Анжи» дают людям надежду на лучшее будущее, клуб участвует в воспитании будущего поколения, пропагандирует здоровый образ жизни, — написал Нурмагомедов. — Академия «Анжи» дает шанс сотням детей построить свою карьеру и стать успешными в спорте. Я сам знаю, как это важно — иметь живой пример перед глазами, в разное время клуб сотрудничал с благотворительными фондами и выступал меценатом для детских больниц, домов и нуждающихся в помощи семей.
«С этой командой меня связывает множество воспоминаний. Сейчас у “Анжи” большие финансовые проблемы, но я очень надеюсь, что найдутся люди, которые помогут “Анжи”, и клуб будет жить. Я знаю, как в Дагестане любят футбол и как важен “Анжи” для людей, живущих в Дагестане, “Анжи” это не просто команда, это мечта для тысяч мальчишек. В этом году в России прошел чемпионат мира, и все мы видели, как может объединять людей футбол, сколько радости он может приносить людям, мы потеряли достаточно команд, нельзя допустить, чтобы Дагестан потерял свою, “Анжи” должен жить, в Дагестане должен быть футбол», — добавил боец.
Также со словами поддержки выступили бывший футболист сборной Хорватии Давор Шукер, бывшие игроки махачкалинской команды Алксандр Беленов, Ибрагим Ба, Андрей Ещенко.
После двух туров чемпионата России «Анжи» с тремя очками занимает девятое место.