Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
ПАОК3
Спартак М2
Футбол. Еврокубки
перерыв
Зальцбург2
Шкендия0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново0
Армавир1
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
АЕК
Футбол. Первый дивизион
19:00
Мордовия3
Сибирь0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов1
Краснодар-22
Футбол. Первый дивизион
18:30
Авангард К1
Ротор0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Сочи4
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник0
Химки1
Футбол. Первый дивизион
16:30
Спартак-22
Факел1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь1
Балтика1
Все события
Фоторепортажи
11Головин в ЦСКА. Это было круто!
6Кого взять «Локомотиву»? Все потенциальные новички
20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» намекнул на скорый трансфер Смолова. Видео

«Локомотив» намекнул на скорый трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Источник: РИА "Новости"

В Инстаграме железнодорожников было опубликовано видео, в котором виды Краснодара чередовались с надписью «ЦФ» — центрфорвард.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов заплатить за 28-летнего форварда 9 миллионов евро.

Смолов принял участие в 2 играх «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
«Манчестер Сити» просто круче всех. Прогнозы на новый сезон АПЛ
«На костылях по Монако»: новое несчастье с Головиным
14-летняя русская впервые сделала 3 четверных прыжка (видео)
Домашний матч «Зенита» в ЛЕ покажут на арене «Санкт-Петербург»
«Спартак» проводит дебютный матч в ЛЧ-2018/2019 (трансляция)
Сборная России поддержала травмированного Головина (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь