«Локомотив» намекнул на скорый трансфер Смолова. Видео
«Локомотив» намекнул на скорый трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
«Локомотив» намекнул на скорый трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
В Инстаграме железнодорожников было опубликовано видео, в котором виды Краснодара чередовались с надписью «ЦФ» — центрфорвард.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» готов заплатить за 28-летнего форварда 9 миллионов евро.
Смолов принял участие в 2 играх «Краснодара» в текущем розыгрыше РПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.