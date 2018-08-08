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8 августа, источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Шатов признан лучшим игроком второго тура Российской премьер-лиги

ТАСС, 8 августа. Полузащитник санкт- петербургского футбольного клуба «Зенит» Олег Шатов признан лучшим игроком второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на странице РПЛ в «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

РПЛ проводила в соцсети голосование по выбору лучшего футболиста тура совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

За Шатова проголосовало 36,96% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (20,22%), третье — голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме (11,38%). Всего в голосовании приняло участие 32 431 человек.

Во втором туре РПЛ «Зенит» на своем поле победил тульский «Арсенал» со счетом 1:0. Шатов отметился забитым мячом.

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