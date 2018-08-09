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09:52 (мск), источник: Советский спорт

«В “Торпедо” главное было нейтрализовать Никонова»

Сегодня исполняется 70 лет легенде московского «Торпедо» Вадиму Никонову. Лучший футболист СССР 1972 года.

Источник: Советский спорт

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о Никонове футболисте и тренере.

Вадим появился в «Торпедо» в 1967 году. Он еще застал Эдуарда Стрельцова. Вадим с Михаилом Гершковичем составили дуэт в нападении. А в 1975-м Вадима и Серегу Ольшанского призвали в армию, хотя обоим было по 27 лет. Тогда футбольный ЦСКА возглавлял Анатолий Тарасов, он решил собрать, по мере возможности, всех лучших. Вот ребят и забрали в армию в 27 лет почти одновременно: один был капитаном «Торпедо», другой -капитаном «Спартака». Но что-то там в Министерстве обороны не сложилось, и в ЦСКА они не оказались, а поехали реально служить, а не играть в футбол, далеко от Москвы. Серегу направили в Петропавловск-Камчатский, а Вадика — в Чебаркуль, куда когда-то Тарасов отправил в ссылку Валеру Харламова. Кстати, Вадим с Валерой были большими друзьями.

Как охарактеризовать Вадима Никонова — футболиста? Как-то Валерий Газзаев произнес фразу: «Я не знаю игрока по фамилии плеймейкер». Так вот Вадим был настоящим плеймейкером. Он играл на позиции под нападающими и все нити держал в своих руках. Такая типичная десятка, как Мишель Платини. Соперники «Торпедо» в первой половине 70-х знали, что самое главное выключить из игры капитана торпедовцев. К нему представляли персональщика, но часто это не помогало — Вадим обладал отличной техникой, здорово обращался с мячом и отлично читал игру.

Никонов и тренером проявил себя с самой лучшей стороны. Он тренировал «Торпедо-ЗИЛ». Ему вообще не покупали игроков, в команде была одна молодежь. Он выжимал из этого состава максимум, но Вадим всегда резал правду-матку в глаза. Владельцы команды как-то спросили: «Что вам нужно, чтобы результаты были лучше?» Он ответил: «Деньги надо в команду вкладывать». Этого Вадиму не простили — уволили.

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