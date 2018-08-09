«В “Торпедо” главное было нейтрализовать Никонова»
Сегодня исполняется 70 лет легенде московского «Торпедо» Вадиму Никонову. Лучший футболист СССР 1972 года.
Сегодня исполняется 70 лет легенде московского «Торпедо» Вадиму Никонову. Лучший футболист СССР 1972 года.
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о Никонове футболисте и тренере.
Вадим появился в «Торпедо» в 1967 году. Он еще застал Эдуарда Стрельцова. Вадим с Михаилом Гершковичем составили дуэт в нападении. А в 1975-м Вадима и Серегу Ольшанского призвали в армию, хотя обоим было по 27 лет. Тогда футбольный ЦСКА возглавлял Анатолий Тарасов, он решил собрать, по мере возможности, всех лучших. Вот ребят и забрали в армию в 27 лет почти одновременно: один был капитаном «Торпедо», другой -капитаном «Спартака». Но
Как охарактеризовать Вадима Никонова — футболиста?
Никонов и тренером проявил себя с самой лучшей стороны. Он тренировал «Торпедо-ЗИЛ». Ему вообще не покупали игроков, в команде была одна молодежь. Он выжимал из этого состава максимум, но Вадим всегда резал