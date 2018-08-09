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13:10 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий сборной России Смолов перешел в «Локомотив»

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Форвард сборной России по футболу Федор Смолов перешел из «Краснодара» в московский «Локомотив», сообщается в официальном микроблоге столичного клуба в Twitter.

Смолов, которому в феврале исполнилось 28 лет, выступал за «Краснодар» с 2015 года и провел в составе «быков» 101 матч, в которых забил 64 гола.

Смолов в сезонах-2015/16 и 2016/17 становился лучшим бомбардиром чемпионата России. За сборную России он сыграл 37 матчей и забил 12 голов.

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