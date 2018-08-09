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14:15 (мск), источник: ТАСС

Мещеряков: Условия контракта с футболистом Смоловым полностью устраивают «Локомотив»

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Условия соглашения с нападающим Федором Смоловым полностью устраивают футбольный клуб «Локомотив». Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, не став разглашать детали контракта.

В четверг московский клуб объявил о трансфере 28-летнего Смолова. Предыдущим клубом нападающего сборной России был «Краснодар», за который форвард выступал с 2015 года.

«Мы детали контрактов никогда не объявляем, так как это касается взаимодействия между клубом и игроком. Нас условия контракта полностью удовлетворяют, мы рады, что Федор в первую очередь рассматривает возможность играть и приносить клубу пользу», — сказал Мещеряков.

«Традиционно переговоры всегда бывают непростыми, но если игроки и их представители прежде всего думают о футболе и настрое на определенные результаты, то всегда удается договориться», — добавил собеседник ТАСС.

Смолов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в сезонах-2015/16 и 2016/17. До перехода в «Краснодар» форвард выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и голландский «Фейеноорд».

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