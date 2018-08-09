Мещеряков: Условия контракта с футболистом Смоловым полностью устраивают «Локомотив»

В четверг московский клуб объявил о трансфере 28-летнего Смолова. Предыдущим клубом нападающего сборной России был «Краснодар», за который форвард выступал с 2015 года.

«Мы детали контрактов никогда не объявляем, так как это касается взаимодействия между клубом и игроком. Нас условия контракта полностью удовлетворяют, мы рады, что Федор в первую очередь рассматривает возможность играть и приносить клубу пользу», — сказал Мещеряков.

«Традиционно переговоры всегда бывают непростыми, но если игроки и их представители прежде всего думают о футболе и настрое на определенные результаты, то всегда удается договориться», — добавил собеседник ТАСС.