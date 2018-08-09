Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Прогрес
Футбол. Еврокубки
19:00
Алашкерт
ЧФР
Футбол. Еврокубки
19:00
Спартак Ю
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа
Аталанта
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
Лудогорец
Зриньски
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Валюр
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:00
Сигма
Кайрат
Футбол. Еврокубки
20:00
Мариуполь
Бордо
Футбол. Еврокубки
20:00
Тренчин
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Динамо Брс
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Мн
Зенит
Футбол. Еврокубки
20:00
Штурм
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
Партизан
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
ХИК
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпиакос П
Люцерн
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Лех
Футбол. Еврокубки
21:00
Витесс
Базель
Футбол. Еврокубки
21:30
Заря Лг
Брага
Футбол. Еврокубки
21:45
Корк Сити
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:45
ТНС
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Марибор
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
21:45
Сарпсборг 08
Риека
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Мольде
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайдук С
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
22:05
Слован Бр
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Жальгирис В
Все события
Фоторепортажи
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
14:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолов в «Локомотиве» — это здорово для всех

Лучший российский нападающий последних лет перешел из «Краснодара» в «Локомотив». Обозреватель «СЭ» оценивает этот трансфер.

Источник: Спорт-Экспресс

Бывает так, что у команды мощная атака, а сильного нападающего нет. Это как раз про «Локомотив». В предыдущих сезонах Юрий Семин пробовал на острие Фарфана, Алексея Миранчука, посещал в лазарете Ари и мучился с неказистым Эдером. Мощный, забивной нападающий оставался последним недостающим элементом пазла. В остальном-то команда — ух! С чемпионом мира на борту. И теперь такой исполнитель у «Локо» есть.

Смолов уже занес одну ногу над пропастью. Для него переход в «Локомотив» — отличный шанс перезагрузить карьеру. Забыть о провальном чемпионате мира, последних неудачах и злосчастных краснодарских поворотах. Ему 28; можно даже добавить «всего». Новые декорации, команда-чемпион, совершенно другие — при всем уважении к «Краснодару» — амбиции. Благодатная почва для ренессанса. Если, разумеется, стремление к этому есть.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Локомотиве» точно есть все для того, чтобы Федор заиграл. Конечно, стилистически он отличается от «Краснодара» — меньше контролирует мяч, а вместо комбинационной паутины предпочитает быстрые атаки. «Краснодар», сознательно играющий от обороны, — довольно редкое зрелище. А для «Локомотива» это в порядке вещей: оттянется назад, осмотрится, отыщет бреши — и во втором тайме голодным псом бросится на жертву.

В распоряжении Семина мощнейшая полузащита сразу с несколькими диспетчерами. К слову, это одна из особенностей железнодорожников. Легко можно себе представить, как Смолов выходит на ударную позицию после тонкого паса Фернандеша или одного из Миранчуков. Футбольная наука гласит: форварду должны подносить снаряды. И в новой команде таких подносчиков хватает. На голодном пайке Федор точно не останется.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да он и самостоятельно очень неплохо находит возможности для удара. После матча со «Спартаком» Семина спросили: «Может, надо больше бить по воротам?» Юрий Палыч ответил утвердительно. Пожалуйста — один из самых бьющих футболистов чемпионата. В прошлом сезоне Смолов бил по воротам в среднем 4,2 раза за матч; порой этот показатель составлял 7−9 ударов за 90 минут. У игроков «Локомотива» таких цифр и близко нет.

То, что Смолов тянет одеяло на себя, равно как и то, что вся команда играет на него, — это миф. Да, бывает, принимает решение в пользу удара, хотя можно было сделать острый пас. Но с кем из нападающих такого не бывает? И вся команда на него не играет — просто он здорово впаян в коллективную игру. На это потребовалось какое-то время -где-то полсезона. И в «Локомотиве» ждать от него голевой феерии сразу, наверное, не стоит.

А может, и стоит. Одна из добродетелей Семина — умение раскрыть футболиста. У него Фарфан пережил (или все еще переживает) вторую молодость, Фернандеш стал лучшим атакующим хавбеком чемпионата, Миранчуки резко прибавили в мастерстве, а Игнатьев заиграл в роли латераля. Семин умеет реанимировать карьеру. И, наверное, для Смолова это самый лучший наставник на данный момент. Припрятан здесь живительный эликсир.

Взаимовыгодная сделка — пользу должны извлечь обе стороны. При условии, что в голове Смолова рассеется туман, и он вновь сосредоточится на футболе. Если так, то Федор и следующие три года может быть лучшим российским нападающим. А «Локомотив», когда к осени выйдет на пик формы, предстанет куда более мощной, хищной, разнообразной командой, нежели в прошлом сезоне. В нашем чемпионате — новая интрига!

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках
Нападающий сборной России Смолов перешел в «Локомотив»
Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в мире
Бунт Погба, новая команда для Зинченко, Эриксен — замена Модричу
Русскую легкую атлетику душат. Но наши все равно выигрывают
Видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов
UCI утвердил переход Забелинской в сборную Узбекистана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь