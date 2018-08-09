Смолов в «Локомотиве» — это здорово для всех
Лучший российский нападающий последних лет перешел из «Краснодара» в «Локомотив». Обозреватель «СЭ» оценивает этот трансфер.
Лучший российский нападающий последних лет перешел из «Краснодара» в «Локомотив». Обозреватель «СЭ» оценивает этот трансфер.
Бывает так, что у команды мощная атака, а сильного нападающего нет. Это как раз про «Локомотив». В предыдущих сезонах Юрий Семин пробовал на острие Фарфана, Алексея Миранчука, посещал в лазарете Ари и мучился с неказистым Эдером. Мощный, забивной нападающий оставался последним недостающим элементом пазла. В
Смолов уже занес одну ногу над пропастью. Для него переход в «Локомотив» — отличный шанс перезагрузить карьеру. Забыть о провальном чемпионате мира, последних неудачах и злосчастных краснодарских поворотах. Ему 28; можно даже добавить «всего». Новые декорации,
В «Локомотиве» точно есть все для того, чтобы Федор заиграл. Конечно, стилистически он отличается от «Краснодара» — меньше контролирует мяч, а вместо комбинационной паутины предпочитает быстрые атаки. «Краснодар», сознательно играющий от обороны, — довольно редкое зрелище. А для «Локомотива» это в порядке вещей: оттянется назад, осмотрится, отыщет бреши — и во втором тайме голодным псом бросится на жертву.
В распоряжении Семина мощнейшая полузащита сразу с несколькими диспетчерами. К слову, это одна из особенностей железнодорожников. Легко можно себе представить, как Смолов выходит на ударную позицию после тонкого паса Фернандеша или одного из Миранчуков. Футбольная наука гласит: форварду должны подносить снаряды. И в новой команде таких подносчиков хватает. На голодном пайке Федор точно не останется.
Да он и самостоятельно очень неплохо находит возможности для удара. После матча со «Спартаком» Семина спросили: «Может, надо больше бить по воротам?» Юрий Палыч ответил утвердительно. Пожалуйста — один из самых бьющих футболистов чемпионата. В прошлом сезоне Смолов бил по воротам в среднем 4,2 раза за матч; порой этот показатель составлял 7−9 ударов за 90 минут. У игроков «Локомотива» таких цифр и близко нет.
То, что Смолов тянет одеяло на себя, равно как и то, что вся команда играет на него, — это миф. Да, бывает, принимает решение в пользу удара, хотя можно было сделать острый пас. Но с кем из нападающих такого не бывает? И вся команда на него не играет — просто он здорово впаян в коллективную игру. На это потребовалось
А может, и стоит. Одна из добродетелей Семина — умение раскрыть футболиста. У него Фарфан пережил (или все еще переживает) вторую молодость, Фернандеш стал лучшим атакующим хавбеком чемпионата, Миранчуки резко прибавили в мастерстве, а Игнатьев заиграл в роли латераля. Семин умеет реанимировать карьеру. И, наверное, для Смолова это самый лучший наставник на данный момент. Припрятан здесь живительный эликсир.
Взаимовыгодная сделка — пользу должны извлечь обе стороны. При условии, что в голове Смолова рассеется туман, и он вновь сосредоточится на футболе. Если так, то Федор и следующие три года может быть лучшим российским нападающим. А «Локомотив», когда к осени выйдет на пик формы, предстанет куда более мощной, хищной, разнообразной командой, нежели в прошлом сезоне. В нашем чемпионате — новая интрига!