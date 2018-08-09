Смолов в «Локомотиве» — это здорово для всех

Источник: Спорт-Экспресс

Бывает так, что у команды мощная атака, а сильного нападающего нет. Это как раз про «Локомотив». В предыдущих сезонах Юрий Семин пробовал на острие Фарфана, Алексея Миранчука, посещал в лазарете Ари и мучился с неказистым Эдером. Мощный, забивной нападающий оставался последним недостающим элементом пазла. В остальном-то команда — ух! С чемпионом мира на борту. И теперь такой исполнитель у «Локо» есть.

Смолов уже занес одну ногу над пропастью. Для него переход в «Локомотив» — отличный шанс перезагрузить карьеру. Забыть о провальном чемпионате мира, последних неудачах и злосчастных краснодарских поворотах. Ему 28; можно даже добавить «всего». Новые декорации, команда-чемпион, совершенно другие — при всем уважении к «Краснодару» — амбиции. Благодатная почва для ренессанса. Если, разумеется, стремление к этому есть.

В «Локомотиве» точно есть все для того, чтобы Федор заиграл. Конечно, стилистически он отличается от «Краснодара» — меньше контролирует мяч, а вместо комбинационной паутины предпочитает быстрые атаки. «Краснодар», сознательно играющий от обороны, — довольно редкое зрелище. А для «Локомотива» это в порядке вещей: оттянется назад, осмотрится, отыщет бреши — и во втором тайме голодным псом бросится на жертву.

В распоряжении Семина мощнейшая полузащита сразу с несколькими диспетчерами. К слову, это одна из особенностей железнодорожников. Легко можно себе представить, как Смолов выходит на ударную позицию после тонкого паса Фернандеша или одного из Миранчуков. Футбольная наука гласит: форварду должны подносить снаряды. И в новой команде таких подносчиков хватает. На голодном пайке Федор точно не останется.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmQT7MvAaMJ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.925925925925924% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmQT7MvAaMJ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#ДядяФёдорПриехал</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fclokomotiv/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ??? «Локомотив» – ЧЕМПИОН!</a> (@fclokomotiv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-09T10:31:11+00:00">9 Авг 2018 в 3:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Да он и самостоятельно очень неплохо находит возможности для удара. После матча со «Спартаком» Семина спросили: «Может, надо больше бить по воротам?» Юрий Палыч ответил утвердительно. Пожалуйста — один из самых бьющих футболистов чемпионата. В прошлом сезоне Смолов бил по воротам в среднем 4,2 раза за матч; порой этот показатель составлял 7−9 ударов за 90 минут. У игроков «Локомотива» таких цифр и близко нет.

То, что Смолов тянет одеяло на себя, равно как и то, что вся команда играет на него, — это миф. Да, бывает, принимает решение в пользу удара, хотя можно было сделать острый пас. Но с кем из нападающих такого не бывает? И вся команда на него не играет — просто он здорово впаян в коллективную игру. На это потребовалось какое-то время -где-то полсезона. И в «Локомотиве» ждать от него голевой феерии сразу, наверное, не стоит.

А может, и стоит. Одна из добродетелей Семина — умение раскрыть футболиста. У него Фарфан пережил (или все еще переживает) вторую молодость, Фернандеш стал лучшим атакующим хавбеком чемпионата, Миранчуки резко прибавили в мастерстве, а Игнатьев заиграл в роли латераля. Семин умеет реанимировать карьеру. И, наверное, для Смолова это самый лучший наставник на данный момент. Припрятан здесь живительный эликсир.