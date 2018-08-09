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14:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ради перехода в «Локомотив» Смолов отказался от бонуса в «Краснодаре»

Президент «Локомотива» Илья Геркус эксклюзивно подтвердил «Чемпионату» подписание Смолова и рассказал о подробностях сделки.

На то, что Смолов перейдёт в «Локомотив», президент московского клуба Илья Геркус намекал в своём «Инстаграме» ещё до объявления трансфера. В итоге подтвердил трансфер «Локо» тоже в соцсети, выложив эпизод из мультика про «Простоквашино». Сразу после объявления перехода с «Чемпионатом» пообщался гендиректор клуба Илья Геркус, который рассказал о подробностях перехода.

 — Как удалось осуществить трансфер Смолова?
— Трансфер дался непросто. Главным было обоюдное желание Смолова и «Локомотива», а также помощь агента игрока. Фёдор пошёл на существенные уступки в ходе переговоров.

 — Какие?
— В частности он отказался от бонуса, который ему причитался от «Краснодара», чтобы облегчить нам переход. Смолов вёл себя очень конструктивно и блестяще провёл эти переговоры для нас. Мы в свою очередь тоже старались идти навстречу. Всё увенчалось успехом, и сейчас мы ждём ярких выступлений от Фёдора на протяжении следующих четырёх лет. Очень рады, что нам удалось завершить трансферную кампанию на такой мажорной ноте, подписав одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день.

 — Не секрет, что Смолов очень хотел играть в Европе. Не боитесь, что в «Локомотиве» у него не будет должной мотивации?
— Мы ничего не боимся. Смолов всегда был крайне профессионален. Это показывает его статистика за последние три года, находящаяся на очень высоком уровне: два года он был лучшим бомбардиром. К тому же, возможность проявить себя в Европе мы предоставим: как вы помните, мы играем в главном европейском турнире — Лиге чемпионов. Там мы встретимся с большими клубами.

 — Участие «Локомотива» в Лиге чемпионов сыграло свою роль в переговорах?
— Да. Мотивация играть в Лиге чемпионов была одной из основных причин того, что Смолов решил перейти в «Локомотив».

 — В последнее время у Фёдора не всё ладилось: неудачный чемпионат мира, ДТП. В чём причины этой чёрной полосы и сможет ли Смолов преодолеть её в «Локомотиве»?
— Мы абсолютно убеждены в том, что в «Локо» чёрная полоса Фёдора закончится. Мы верим в него. Такое было в карьере абсолютно у каждого спортсмена. Не совершая ошибок, ты не совершаешь работу над ними. Смолов — профессионал высочайшего класса, спортсмен и атлет. Мы очень высоко его ценим и уверены, что сейчас его карьера выйдет на другой уровень.

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