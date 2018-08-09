Трансфер Смолова — самый дорогой внутри России за четыре года

Источник: РИА "Новости"

Лучший игрок трех последних чемпионатов России по версии футболистов за девять миллионов евро перебрался из «Краснодара» в «Локомотив». В списке самых дорогих внутренних переходов Федор Смолов делит 13-е место с Владимиром Быстровым, девять лет назад сменившим «Спартак» на «Зенит». Отметим, что так много за переход игрока из одной российской команды в другую не платили с зимы 2014 года, когда венесуэлец Саломон Рондон перешел в «Зенит» из «Рубина» за 18 миллионов евро.

САМАЯ ДОРОГАЯ ПРОДАЖА «КРАСНОДАРА»

Продажа Смолова стала рекордной в истории «Краснодара». Никогда ранее «быки» не выручали за продажу футболиста более семи с половиной миллионов евро. Именно в такую сумму обошелся в 2013 году «Спартаку» форвард Юра Мовсисян. Полузащитник Одил Ахмедов перебрался в Китай за семь миллионов.

СТОЛЬКО ЖЕ «ЛОКО» ОТДАВАЛ ЗА ПАВЛЮЧЕНКО

Те же девять миллионов «Локомотив» выложил в 2012 году за возвращение из Англии Романа Павлюченко. Дороже железнодорожникам обошлись только три футболиста: Мбарк Буссуфа и Лассана Диарра из распадавшегося «Анжи», а также Питер Одемвингие из французского «Лилля».

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