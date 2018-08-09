Если у Смолова не получится в «Локомотиве», ему нужно завязывать с футболом
В Черкизово для Федора созданы все условия. Здесь он должен спасти свою карьеру.
В Черкизово для Федора созданы все условия. Здесь он должен спасти свою карьеру.
Про Федора Смолова уже сейчас можно снимать
За последний месяц Смолов чуть убил свою карьеру (а ночью на одной из краснодарских улиц чуть было не убил и себя), ему нужен новый вызов, чтобы доказать, что он не скатился, не превратился из героя с обложек в GQ в ту субстанцию, которой назвали себя игроки сборной России после матча с Уэльсом. Переход в «Локомотив» — последний шанс для Смолова показать, что он не вернулся к образу зажравшегося пижона, которым его клеймили до 25 лет.
В «Локомотиве» у него все должно получиться. И вот почему:
1. У «Локомотива» хорошая созидательная группа.
Братья Миранчуки, Фарфан, Фернандеш, активная поддержка латералей. Про все это вы прекрасно знаете. Фернандеш и Алексей Миранчук — в тройке лучших игроков прошлого сезона по количеству ключевых передач (120 и 113), они же идут после Головина по числу удачных обводок (194 и 191). Несмотря на это, «Локомотив» забивал больше, чем создавал. Любимая система xG говорит о том, что
К тому же «Локомотив» был далеко не самой комбинационной командой — по числу передач в голевых атаках «Локо» находится на 7 месте (даже у «Рубина» и «Арсенала» больше), 15 из 41 гола «железнодорожники» забили после стандартов, по количеству позиционных атак (70) «Локомотив» уступает всем грандам, а еще «Арсеналу», «Рубину» и «Уралу». По этим показателям «Краснодар» со Смоловым идет на первом месте. А сам Федор — лучший по передачам в штрафную среди форвардов (в среднем 4,3 за игру). Хотя это во многом побочный эффект стиля «Краснодара».
Это дает нам предположить два варианта развития событий. Маловероятный — Семин загоняет Федора в нынешнюю систему с резкими выходами из обороны и постоянным прессингом и на выходе получает бесполезного Смолова образца ЧМ. Более вероятный — «Локомотив» начинает играть в более комбинационный и заточенный на владение мячом футбол, который позволит Смолову заниматься тем, что ему нравится — создавать моменты и играть в «стеночки-забегания».
2. В атаке «Локо» играли футболисты типажа Смолова.
Смолову нужно прибавлять в ведении борьбы. В остальном на острие Семин предпочитал использовать футболистов похожей формации — взрывного и техничного Фарфана или читающих игру Миранчуков (до этого — подвижного Ари). Столб Эдер, даже несмотря на золотой гол, игроком старта не является, а в ближайшее время точно присядет на скамейку. Единственное, чего не хватало «Локо» — человека, который не боялся бы бить по воротам (отсюда слабые цифры по xG, которые как раз оценивают опасность атаки только после удара). По числу ударов в прошлом сезоне «Локомотив» всего на шестом месте, а в том же сезоне чаще Смолова по воротам били только Витиньо и Промес. Бинго!
3. У Смолова будет свобода как в «Краснодаре».
На него точно будут делать ставку. Возможно, это даже было прописано в условиях контракта. Дело в том, что «Локо» очень нужен форвард, который будет забивать. Регулярно. При этом Смолова не будет ограничивать ролью страйкера. В «Краснодаре» Федор принимал активное участие в организации атак, часто уходил на фланги и в центр поля, открывая пространство для забеганий в штрафную Перейры и Классона. Тот же трюк можно будет проворачивать с Фарфаном и Миранчуками.
4. У Смолова будет минимальная конкуренция.
Чемпионат мира в очередной раз показал, что Смолов — не из тех игроков, которые комфортно чувствуют себя в борьбе за место в основе. Федору нужна постоянная вера в него, поддержка и любовь. Судя по яркому представлению игрока в клубных соцсетях, все это ему обеспечат.
Смолов точно будет играть в старте, даже если будет долго вкатываться и не сможет прервать сухую серию команды в официальных матчах. Для Федора это важно. Конкуренция со стороны Фарфана и Эдера, конечно, будет, но не такая серьезная. Ни тот, ни другой пока не впечатляют и не имеют на руках российского паспорта (Ари им обзавелся, но уже срулил обратно в «Краснодар»). В общем, все условия — играй и доказывай.
5. Смолов получит эмоциональный всплеск.
Положительный. На фоне провалов за последние полтора месяца Федору он просто необходим. Он настраивался на отъезд в Европу после чемпионата мира (по слухам, даже не поехал туда зимой, чтобы лучше подготовиться к ЧМ и иметь гарантированную игровую практику) и получил жесточайший удар под дых. Смолов, как боец ММА, только что поднявшийся после нокдауна — в голове трещит, ноги подкашиваются. «Локомотив» — идеальное место, чтобы прийти в себя, поймать равновесие и попробовать завоевать путевку в Европу. Время еще есть, но его немного.