Если у Смолова не получится в «Локомотиве», ему нужно завязывать с футболом

Источник: Sport24

Про Федора Смолова уже сейчас можно снимать какую-нибудь драму. Типа «Тренера» от Козловского. То же предрекаемое лидерство в сборной, смазанный пенальти, ДТП. Только, в отличие от героя фильма, Федора не сослали в подземелье российского футбола. Наоборот, его взял чемпион страны, положил ту же зарплату, что была в «Краснодаре», и готов сделать на него ставку как на лидера команды. Не переход в европейский топ-клуб, конечно, но все же.

За последний месяц Смолов чуть убил свою карьеру (а ночью на одной из краснодарских улиц чуть было не убил и себя), ему нужен новый вызов, чтобы доказать, что он не скатился, не превратился из героя с обложек в GQ в ту субстанцию, которой назвали себя игроки сборной России после матча с Уэльсом. Переход в «Локомотив» — последний шанс для Смолова показать, что он не вернулся к образу зажравшегося пижона, которым его клеймили до 25 лет.

В «Локомотиве» у него все должно получиться. И вот почему:

1. У «Локомотива» хорошая созидательная группа.

Братья Миранчуки, Фарфан, Фернандеш, активная поддержка латералей. Про все это вы прекрасно знаете. Фернандеш и Алексей Миранчук — в тройке лучших игроков прошлого сезона по количеству ключевых передач (120 и 113), они же идут после Головина по числу удачных обводок (194 и 191). Несмотря на это, «Локомотив» забивал больше, чем создавал. Любимая система xG говорит о том, что красно-зеленые забили на 4,5 гола больше, чем должны были. То есть в ворота залетало то, что обычно не залетает. Больше перебор по xG только у «Уфы» (5,7). Вот так выглядела бы таблица, если бы все забивали в соответствии с ценностью созданных моментов.

К тому же «Локомотив» был далеко не самой комбинационной командой — по числу передач в голевых атаках «Локо» находится на 7 месте (даже у «Рубина» и «Арсенала» больше), 15 из 41 гола «железнодорожники» забили после стандартов, по количеству позиционных атак (70) «Локомотив» уступает всем грандам, а еще «Арсеналу», «Рубину» и «Уралу». По этим показателям «Краснодар» со Смоловым идет на первом месте. А сам Федор — лучший по передачам в штрафную среди форвардов (в среднем 4,3 за игру). Хотя это во многом побочный эффект стиля «Краснодара».

Это дает нам предположить два варианта развития событий. Маловероятный — Семин загоняет Федора в нынешнюю систему с резкими выходами из обороны и постоянным прессингом и на выходе получает бесполезного Смолова образца ЧМ. Более вероятный — «Локомотив» начинает играть в более комбинационный и заточенный на владение мячом футбол, который позволит Смолову заниматься тем, что ему нравится — создавать моменты и играть в «стеночки-забегания».

2. В атаке «Локо» играли футболисты типажа Смолова.

Смолову нужно прибавлять в ведении борьбы. В остальном на острие Семин предпочитал использовать футболистов похожей формации — взрывного и техничного Фарфана или читающих игру Миранчуков (до этого — подвижного Ари). Столб Эдер, даже несмотря на золотой гол, игроком старта не является, а в ближайшее время точно присядет на скамейку. Единственное, чего не хватало «Локо» — человека, который не боялся бы бить по воротам (отсюда слабые цифры по xG, которые как раз оценивают опасность атаки только после удара). По числу ударов в прошлом сезоне «Локомотив» всего на шестом месте, а в том же сезоне чаще Смолова по воротам били только Витиньо и Промес. Бинго!

3. У Смолова будет свобода как в «Краснодаре».

На него точно будут делать ставку. Возможно, это даже было прописано в условиях контракта. Дело в том, что «Локо» очень нужен форвард, который будет забивать. Регулярно. При этом Смолова не будет ограничивать ролью страйкера. В «Краснодаре» Федор принимал активное участие в организации атак, часто уходил на фланги и в центр поля, открывая пространство для забеганий в штрафную Перейры и Классона. Тот же трюк можно будет проворачивать с Фарфаном и Миранчуками.

4. У Смолова будет минимальная конкуренция.

Чемпионат мира в очередной раз показал, что Смолов — не из тех игроков, которые комфортно чувствуют себя в борьбе за место в основе. Федору нужна постоянная вера в него, поддержка и любовь. Судя по яркому представлению игрока в клубных соцсетях, все это ему обеспечат.

Смолов точно будет играть в старте, даже если будет долго вкатываться и не сможет прервать сухую серию команды в официальных матчах. Для Федора это важно. Конкуренция со стороны Фарфана и Эдера, конечно, будет, но не такая серьезная. Ни тот, ни другой пока не впечатляют и не имеют на руках российского паспорта (Ари им обзавелся, но уже срулил обратно в «Краснодар»). В общем, все условия — играй и доказывай.

5. Смолов получит эмоциональный всплеск.