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15:26 (мск), источник: Р-Спорт

Смолов не пришел в суд в Краснодаре на рассмотрение дела о ДТП

КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов не пришел в Октябрьский районный суд Краснодара, где началось рассмотрение административного дела о ДТП с его участием, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Судебное заседание началось в 15.00. В зале суда собрались журналисты федеральных и местных СМИ. В зале также присутствуют представитель Смолова, сотрудник полиции и трое судебных приставов, обеспечивающих порядок.

Как сообщили РИА Новости в суде, на заседании рассматриваются административные материалы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся), которая предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Смолов попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа, сам футболист не пострадал, но повредил автомобиль BMW M5 First Edition. По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В отношении водителя были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

В краснодарской мэрии заявили, что ущерб от ДТП составил 58,611 тысячи рублей. Поврежденные при аварии дорожные ограждения отремонтируют за счет города, но затем администрация взыщет затраченные средства с виновника ДТП.

Смолов, которому в феврале исполнилось 28 лет, выступал за «Краснодар» с 2015 года и провел в составе клуба 101 матч, в которых забил 64 гола. В сезонах-2015/16 и 2016/17 становился лучшим бомбардиром чемпионата России. За сборную России он сыграл 37 матчей и забил 12 голов. В четверг было объявлено о переходе Смолова в московский «Локомотив».

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