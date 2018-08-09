Смолов лишен водительских прав на один год
В ночь на 1 августа нападающий попал в ДТП в Краснодаре.
В ночь на 1 августа нападающий попал в ДТП в Краснодаре.
Октябрьский районный суд в Краснодаре лишил форварда «Локомотива» Федора Смолова водительских прав на год за оставление места ДТП.
«Смоловым совершено административное правонарушение — оставление места ДТП его участником, — сказал судья Андрей Прокопенко. — Суд учел признание вины и возмещение. И решил лишить его прав на управление транспортными средствами сроком на один год».
Судья добавил, что Смолов должен возместить нанесенный ущерб.
Напомним, Смолов попал в ДТП в Краснодаре в ночь на 1 августа, врезавшись в металлическое ограждение.
В четверг 28-летний нападающий стал игроком «Локомотива».
Добавим, что сам игрок на заседание суда не явился.