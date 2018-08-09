Опция выкупа в контракте Смолова составляет 17 миллионов евро

Сегодня футболист перешел из «Краснодара», подписав контракт с железнодорожниками сроком на 4 года.

— Для европейцев в моем контракте стоит достаточно привлекательная цена. Однако сейчас об этом не думаю и полностью сконцентрирован на успешных выступлениях за свою новую команду, — сказал Смолов в интервью «СЭ».