Нападающий «Зенита» Панюков перешёл в «Урал» на правах аренды

Отмечается, что Панюков уже присоединился к команде и в ближайшее время будет заявлен за «Урал». В новом клубе нападающий получил 20-й номер.

Андрей начал профессиональную карьеру в 2012 году в московском «Динамо», однако закрепиться в составе бело-голубых ему не удалось. На правах аренды Панюков выступал за «Химки», «Спартак-Нальчик», «Балтику» и литовский «Атлантас», с которым позже заключил полноценное соглашение. В 2017 году форвард перешёл в «Зенит».