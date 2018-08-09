Нападающий «Зенита» Панюков перешёл в «Урал» на правах аренды
Форвард «Зенита» Андрей Панюков проведёт сезон-2018/19 в «Урале» на правах аренды. Об этом клуб из Екатеринбурга сообщил на своём официальном сайте.
Форвард «Зенита» Андрей Панюков проведёт сезон-2018/19 в «Урале» на правах аренды. Об этом клуб из Екатеринбурга сообщил на своём официальном сайте.
Отмечается, что Панюков уже присоединился к команде и в ближайшее время будет заявлен за «Урал». В новом клубе нападающий получил 20-й номер.
Андрей начал профессиональную карьеру в 2012 году в московском «Динамо», однако закрепиться в составе
В минувшем сезоне 23-летний футболист помог «Зениту-2» в 26 матчах ФНЛ, записав на свой счёт 15 голов.