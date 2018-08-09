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19:15 (мск), источник: ТАСС

РФС объявил об отсутствии статуса легионера у нападающего «Краснодара» Ари

ТАСС, 9 августа. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков утвердил отсутствие статуса легионера у нападающего «Краснодара» Ари. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Источник: РИА "Новости"

В конце июля бразилец Ари получил гражданство Российской Федерации.

Ари выступает в России с 2010 года. Он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар». Последние два года футболист провел в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России и стал чемпионом страны. Летом вернулся в «Краснодар».

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