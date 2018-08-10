Текущие события
Футбол. Еврокубки
9.08
Севилья1
Жальгирис В0
Футбол. Еврокубки
9.08
Слован Бр2
Рапид В1
Футбол. Еврокубки
9.08
Легия1
Дюделанж2
Футбол. Еврокубки
9.08
Корк Сити0
Русенборг2
Футбол. Еврокубки
9.08
ТНС0
Мидтьюлланн2
Футбол. Еврокубки
9.08
Рейнджерс3
Марибор1
Футбол. Еврокубки
9.08
Спартак Сб0
Бреннбю2
Футбол. Еврокубки
9.08
Сарпсборг 081
Риека1
Футбол. Еврокубки
9.08
Хайберниан0
Мольде0
Футбол. Еврокубки
9.08
Хайдук С0
Стяуа0
Футбол. Еврокубки
9.08
Заря Лг1
Брага1
Футбол. Еврокубки
9.08
Олимпия Л3
ХИК0
Футбол. Еврокубки
9.08
Олимпиакос П4
Люцерн0
Футбол. Еврокубки
9.08
Бешикташ1
ЛАСК0
Футбол. Еврокубки
9.08
Истанбул ББ0
Бернли0
Футбол. Еврокубки
9.08
Генк2
Лех0
Футбол. Еврокубки
9.08
Витесс0
Базель1
Футбол. Еврокубки
9.08
ЦСКА Сф1
Копенгаген2
Футбол. Еврокубки
9.08
Норшелланн1
Партизан2
Футбол. Еврокубки
9.08
Ягеллония0
Гент1
Футбол. Еврокубки
9.08
Лудогорец1
Зриньски0
Футбол. Еврокубки
9.08
Шериф1
Валюр0
Футбол. Еврокубки
9.08
Хапоэль Беэр-Шева2
АПОЭЛ2
Футбол. Еврокубки
9.08
Торпедо Кт5
Кукеши2
Футбол. Еврокубки
9.08
Сигма2
Кайрат0
Футбол. Еврокубки
9.08
Мариуполь1
Бордо3
Футбол. Еврокубки
9.08
Тренчин4
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
9.08
Аполлон4
Динамо Брс0
Футбол. Еврокубки
9.08
Динамо Мн4
Зенит0
Футбол. Еврокубки
9.08
Штурм0
АЕК Л2
Футбол. Еврокубки
9.08
РБ Лейпциг3
Университатя Кр1
Футбол. Еврокубки
9.08
Алашкерт0
ЧФР2
Футбол. Еврокубки
9.08
Спартак Ю0
Судува1
Футбол. Еврокубки
9.08
Хапоэль Хайфа1
Аталанта4
Футбол. Еврокубки
9.08
Уфа2
Прогрес1
Все события
Фоторепортажи
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
01:15 (мск), источник: ТАСС

«Урал» и «Динамо» открывают третий тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 августа. Екатеринбургский «Урал» сыграет на своем поле против московского «Динамо» в стартовом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Уральцы в новом футбольном сезоне потерпели два поражения, динамовцы начали чемпионат с двух ничейных результатов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В межсезонье обе команды практически сохранили свои составы, изменения коснулись тренерского штаба «Урала» — место Александра Тарханова занял Дмитрий Парфенов. В прошлом сезоне он руководил «Тосно» и выиграл Кубок России, но при этом не сумел удержаться с командой в премьер-лиге, а в итоге клуб прекратил свое существование по финансовым обстоятельствам. «Урал» начал розыгрыш РПЛ с домашних поражений от «Уфы» и «Краснодара».

Читайте также
Погребняк: Надоело забирать свои деньги через суды

Уральский клуб подводит реализация моментов, поэтому команда из Екатеринбурга начала переговоры с бывшим динамовцем Павлом Погребняком, который в прошлом сезоне выступал за «Тосно». Однако футболист еще не восстановился от тяжелой травмы, полученной в полуфинале Кубка России со «Спартаком». В четверг «Урал» объявил об аренде из «Зенита» нападающего Андрея Панюкова. Форвард в прошедшем чемпионате чаще играл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за вторую команду петербуржцев, забив 15 мячей.

Единственный гол подопечных Парфенова в сезоне забил румынский полузащитник Эрик Бикфалви, однако его не хватило даже для ничьей с «Краснодаром».

Во время загрузки произошла ошибка.

Хохлов пока играет вничью

Динамовцы под руководством Дмитрия Хохлова довольствовались ничьими с тульским «Арсеналом» (0:0) и казанским «Рубином» (1:1). Результат игры в Туле «Динамо» может занести себе в актив, учитывая, что с восьмой минуты встречи они действовали в меньшинстве после удаления полузащитника Абдула Теттеха. В домашней игре с «Рубином» москвичи во втором тайме упустили победу, голом отметился литовец Федор Черных.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 3, 10.08.2018, 17:30
Урал
-Динамо М-

Несмотря на то, что Дмитрий Парфенов более известен как защитник «Спартака», в 2006 году он провел несколько матчей за «Динамо», где также выступал и полузащитник Дмитрий Хохлов. Возглавлял команду тогда Юрий Семин, однако в середине сезона он был уволен, а Парфенов вскоре отправился в «Химки».

Матч между «Уралом» и «Динамо» пройдет на «Екатеринбург-Арене», начало — 19:30 мск. Главным встречи арбитром назначен Николай Волошин из Смоленска.

Третий тур чемпионата России продолжится в субботу матчами «Енисей» — ЦСКА, «Спартак» — «Анжи» и «Ростов» — «Крылья Советов». В воскресенье пройдут встречи «Оренбург» — «Локомотив» и «Арсенал» — «Ахмат». Завершится тур в понедельник играми между «Уфой» и «Краснодаром», а также «Рубином» и «Зенитом».

После двух туров лидируют «Зенит» и «Ростов», которые набрали по шесть очков. Четыре очка на счету «Уфы», «Рубина» и «Спартака».

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
"Я готов ждать до 2024 года"
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было?
«Уфа» обыграла «Прогрес» в матче квалификации Лиги Европы
Вериссимо не будет в «Зените»: трансферы и слухи дня в РПЛ
Олег Романцев поделился мнением о поражении «Спартака» в ЛЧ
Семак объяснил выход Лодыгина на поле в матче с минским «Динамо»
«Монако» без Головина начинает выступление в чемпионате Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь