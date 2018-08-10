«Урал» и «Динамо» открывают третий тур чемпионата России по футболу

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В межсезонье обе команды практически сохранили свои составы, изменения коснулись тренерского штаба «Урала» — место Александра Тарханова занял Дмитрий Парфенов. В прошлом сезоне он руководил «Тосно» и выиграл Кубок России, но при этом не сумел удержаться с командой в премьер-лиге, а в итоге клуб прекратил свое существование по финансовым обстоятельствам. «Урал» начал розыгрыш РПЛ с домашних поражений от «Уфы» и «Краснодара».

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Уральский клуб подводит реализация моментов, поэтому команда из Екатеринбурга начала переговоры с бывшим динамовцем Павлом Погребняком, который в прошлом сезоне выступал за «Тосно». Однако футболист еще не восстановился от тяжелой травмы, полученной в полуфинале Кубка России со «Спартаком». В четверг «Урал» объявил об аренде из «Зенита» нападающего Андрея Панюкова. Форвард в прошедшем чемпионате чаще играл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за вторую команду петербуржцев, забив 15 мячей.

Единственный гол подопечных Парфенова в сезоне забил румынский полузащитник Эрик Бикфалви, однако его не хватило даже для ничьей с «Краснодаром».

Хохлов пока играет вничью

Динамовцы под руководством Дмитрия Хохлова довольствовались ничьими с тульским «Арсеналом» (0:0) и казанским «Рубином» (1:1). Результат игры в Туле «Динамо» может занести себе в актив, учитывая, что с восьмой минуты встречи они действовали в меньшинстве после удаления полузащитника Абдула Теттеха. В домашней игре с «Рубином» москвичи во втором тайме упустили победу, голом отметился литовец Федор Черных.

Несмотря на то, что Дмитрий Парфенов более известен как защитник «Спартака», в 2006 году он провел несколько матчей за «Динамо», где также выступал и полузащитник Дмитрий Хохлов. Возглавлял команду тогда Юрий Семин, однако в середине сезона он был уволен, а Парфенов вскоре отправился в «Химки».

Матч между «Уралом» и «Динамо» пройдет на «Екатеринбург-Арене», начало — 19:30 мск. Главным встречи арбитром назначен Николай Волошин из Смоленска.

Третий тур чемпионата России продолжится в субботу матчами «Енисей» — ЦСКА, «Спартак» — «Анжи» и «Ростов» — «Крылья Советов». В воскресенье пройдут встречи «Оренбург» — «Локомотив» и «Арсенал» — «Ахмат». Завершится тур в понедельник играми между «Уфой» и «Краснодаром», а также «Рубином» и «Зенитом».