Вериссимо не будет в «Зените»: трансферы и слухи дня

«КРАСНОДАР» ПРИОБРЕЛ ИСЛАНДСКОГО ЗАЩИТНИКА

«Краснодар» и «Норчепинг» договорились о трансфере 29-летнего центрального защитника сборной Исландии Йона Гудни Фьолусона, сообщает пресс-служба «быков».

В 2010 году игрок впервые был вызван в национальную команду и с тех пор сыграл за нее 13 матчей, забив один мяч. В ближайшее время футболист прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, в случае успешных итогов которого с ним будет подписан личный контракт.

Фьолусон, как и новый исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, является воспитанником клуба «Фрам» из столицы страны Рейкьявика.

ЦСКА АРЕНДУЕТ ИГРОКА «ЭВЕРТОНА»?

ЦСКА заинтересовался полузащитником «Эвертона» и сборной Хорватии Николой Влашичем, сообщает журналист The Times Пол Джойс.

Детали возможного перехода 20-летнего игрока в российский клуб не называются. Однако, по всей вероятности, это будет арендное соглашение. В последний день трасферного окна в Англии «Эвертон» совершил сразу несколько приобретений — в частности, пришли Бернард и Андре Гомеш — а потому вряд ли для молодого футболиста найдется игровое время.

Влашич перешел в «Эвертон» из «Хайдука» в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermakt.de, составляет 8 миллионов евро. Влашич может сыграть сразу на нескольких позициях. Основная — это атакующий полузащитник. Кроме того, он способен действовать в качестве правого и левого вингера.

ПАНЮКОВ — В «УРАЛЕ»

«Урал» объявил о переходе нападающего «Зенита» Андрея Панюкова. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.

«Футболист уже присоединился к команде и в ближайшее время будет заявлен за наш клуб. В “Урале” он будет выступать под 20-м номером», — сообщает официальный сайт уральцев.

В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах в составе «Зенита-2» в ФНЛ, забив 15 мячей. Также на его счету два матча в основном составе питерцев.

ВЕРИССИМО НЕ БУДЕТ В «ЗЕНИТЕ»

Источник: AFP 2018

«Зенит» после нескольких недель переговоров с «Сантосом» отказался от идеи покупки защитника Лукаса Вериссимо, сообщает Globoesporte. По информации источника, российский клуб предлагал за 23-летнего игрока обороны 9 миллионов евро, тогда так бразильцы хотели получить на один миллион евро больше.