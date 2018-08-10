Вериссимо не будет в «Зените»: трансферы и слухи дня
Исландец в «Краснодаре», информация об интересе ЦСКА к защитнику «Эвертона», новый клуб Панюкова — в традиционном обзоре «СЭ».
Исландец в «Краснодаре», информация об интересе ЦСКА к защитнику «Эвертона», новый клуб Панюкова — в традиционном обзоре «СЭ».
«Краснодар» и «Норчепинг» договорились о трансфере 29-летнего центрального защитника сборной Исландии Йона Гудни Фьолусона, сообщает
В 2010 году игрок впервые был вызван в национальную команду и с тех пор сыграл за нее 13 матчей, забив один мяч. В ближайшее время футболист прибудет в Краснодар и пройдет медицинское обследование, в случае успешных итогов которого с ним будет подписан личный контракт.
Фьолусон, как и новый исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, является воспитанником клуба «Фрам» из столицы страны Рейкьявика.
ЦСКА заинтересовался полузащитником «Эвертона» и сборной Хорватии Николой Влашичем, сообщает журналист The Times Пол Джойс.
Детали возможного перехода 20-летнего игрока в российский клуб не называются. Однако, по всей вероятности, это будет арендное соглашение. В последний день трасферного окна в Англии «Эвертон» совершил сразу несколько приобретений — в частности, пришли Бернард и Андре Гомеш — а потому вряд ли для молодого футболиста найдется игровое время.
Влашич перешел в «Эвертон» из «Хайдука» в 2017 году. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermakt.de, составляет 8 миллионов евро. Влашич может сыграть сразу на нескольких позициях. Основная — это атакующий полузащитник. Кроме того, он способен действовать в качестве правого и левого вингера.
«Урал» объявил о переходе нападающего «Зенита» Андрея Панюкова. Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.
«Футболист уже присоединился к команде и в ближайшее время будет заявлен за наш клуб. В “Урале” он будет выступать под 20-м номером», — сообщает официальный сайт уральцев.
В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в 26 матчах в составе «Зенита-2» в ФНЛ, забив 15 мячей. Также на его счету два матча в основном составе питерцев.
«Зенит» после нескольких недель переговоров с «Сантосом» отказался от идеи покупки защитника Лукаса Вериссимо, сообщает Globoesporte. По информации источника, российский клуб предлагал за 23-летнего игрока обороны 9 миллионов евро, тогда так бразильцы хотели получить на один миллион евро больше.
Издание, ссылаясь на источник в окружении футболиста, отмечает, что «Сантос» не смог предоставить «Зениту» гарантий того, что третья сторона не станет инициатором аукциона за Вериссимо. Также переходу защитника помешал тот факт, что ранее бразильцы отдали в аренду «Сивасспора» другого защитника Давида Браза. Если бы Вериссимо ушел в «Зенит», «Сантос» мог столкнуться с дефицитом футболистов оборонительного плана.