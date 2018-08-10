«Урал» усилился форвардом «Зенита»
Екатеринбургский «Урал» арендовал у петербургского «Зенита» нападающего Андрея Панюкова. 23-летний футболист будет выступать за «шмелей» до конца текущего сезона РПЛ, сообщили «Уралинформбюро» в
Екатеринбургский «Урал» арендовал у петербургского «Зенита» нападающего Андрея Панюкова. 23-летний футболист будет выступать за «шмелей» до конца текущего сезона РПЛ, сообщили «Уралинформбюро» в
Панюков родился в Москве. Профессиональную карьеру начал в столичном «Динамо». Успел новичок «шмелей» поиграть и за рубежом — в литовском «Атлантасе», французском «Аяччо» и португальской «Браге». В 2017 году подписал контракт с «Зенитом».
Форвард уже прибыл в расположение «Урала». В екатеринбургском клубе он будет играть под 20-м номером.
Не исключено, что в скором времени «шмели» заполучат еще одного нападающего: в настоящее время ведутся переговоры с