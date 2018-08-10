Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Динамо М
Футбол. Зарубежный
19:00
Олимпик Д
Львов
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Еврокубки
9.08
Севилья1
Жальгирис В0
Футбол. Еврокубки
9.08
Слован Бр2
Рапид В1
Футбол. Еврокубки
9.08
Легия1
Дюделанж2
Футбол. Еврокубки
9.08
Корк Сити0
Русенборг2
Футбол. Еврокубки
9.08
ТНС0
Мидтьюлланн2
Футбол. Еврокубки
9.08
Рейнджерс3
Марибор1
Футбол. Еврокубки
9.08
Спартак Сб0
Бреннбю2
Футбол. Еврокубки
9.08
Сарпсборг 081
Риека1
Футбол. Еврокубки
9.08
Хайберниан0
Мольде0
Футбол. Еврокубки
9.08
Хайдук С0
Стяуа0
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА в 7-й раз выиграл Суперкубок России
10Валерию Газзаеву — 64!
10:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Урал» усилился форвардом «Зенита»

Екатеринбургский «Урал» арендовал у петербургского «Зенита» нападающего Андрея Панюкова. 23-летний футболист будет выступать за «шмелей» до конца текущего сезона РПЛ, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе клуба.

Панюков родился в Москве. Профессиональную карьеру начал в столичном «Динамо». Успел новичок «шмелей» поиграть и за рубежом — в литовском «Атлантасе», французском «Аяччо» и португальской «Браге». В 2017 году подписал контракт с «Зенитом».

Форвард уже прибыл в расположение «Урала». В екатеринбургском клубе он будет играть под 20-м номером.

Не исключено, что в скором времени «шмели» заполучат еще одного нападающего: в настоящее время ведутся переговоры с экс-игроком сборной России Павлом Погребняком.

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Ватикан признал недопустимой смертную казнь
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было?
Слуцкий близок к вылету из Лиги Европы. Главное о турнире
Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Монреале
«Какой-то сюр». Белорусские СМИ о разгроме «Зенита» в Минске
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
«Эвертон» забрал двух игроков «Барсы», ЦСКА нашел усиление в АПЛ
«Локомотив» представил ролик о первом дне Смолова в команде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь