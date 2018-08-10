«Урал» усилился форвардом «Зенита»

Панюков родился в Москве. Профессиональную карьеру начал в столичном «Динамо». Успел новичок «шмелей» поиграть и за рубежом — в литовском «Атлантасе», французском «Аяччо» и португальской «Браге». В 2017 году подписал контракт с «Зенитом».

Форвард уже прибыл в расположение «Урала». В екатеринбургском клубе он будет играть под 20-м номером.