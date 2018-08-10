Бенедикт Хёведес: Мой опыт станет хорошим бонусом для «Локомотива»

Переход немецкого защитника Бенедикта Хёведеса в московский «Локомотив» стал одним из самых громких трансферов в футбольное межсезонье в России. В интервью ТАСС чемпион мира 2014 года рассказал об опыте, который приобрел, выступая за немецкий «Шальке» и итальянский «Ювентус», преимуществах переезда в Россию, а также любви к общественному транспорту и американским сериалам.

— Какие впечатления у вас от первых дней в Москве?



— В Москве я совсем недавно, но уже сумел почувствовать, какой это динамичный, современный город. Иногда приходится использовать метро или автобус, чтобы быстрее добраться из одного места в городе в другое. В Москве имеет смысл пользоваться общественным транспортом, и я уже несколько раз ездил в метро.

— И, наверное, вас никто не узнал?

— Да, но это неудивительно. Надо быть настоящим футбольным фанатом, чтобы узнать меня в метро. Большинство людей не следят за футболом, так что я чувствую себя комфортно в общественных местах. Меня не узнают, и я могу делать что угодно. В Германии и Италии ситуация была совершенно иная.

— Расскажите об этом, вам было сложно передвигаться по улицам Гельзенкирхена или Турина?

— Меня постоянно останавливали, просили автограф или фотографию. Конечно, это не принимало такого масштаба, как в случае с Криштиану Роналду: когда он только делает шаг на улицу, тут же кругом сотня человек с фотокамерами. У меня не так, но узнавали чаще, чем в России.

— Выходит, на матчи в Черкизово вы можете приезжать своим ходом?

— В Гельзенкирхене я, когда было возможно, передвигался на велосипеде или электричке. Это нормально. Зачем думать о парковке, пробках, когда можно все это время провести с семьей и женой.

— Удивительно слышать такое от чемпиона мира. В России игроки, как только добиваются минимальных успехов, тут же стремятся купить себе огромную машину…

— Если честно, я являюсь послом бренда Mercedes, и дома у меня есть машина этой марки. Но если есть возможность — я оставляю ее дома. Я никогда не был парнем, которому есть большое дело до машин, часов, модной одежды. Я не буду круче, если надену дорогие часы или пиджак. Я такой, какой есть: парень, который неплохо играет в «соккер», иногда говорит на американском-английском — из-за частого просмотра сериалов Netflix (смеется).

«Семин произвел позитивное первое впечатление»

— Когда появился вариант с переходом в «Локомотив»?

— Думаю, сразу после чемпионата мира. Это произошло недели три-четыре назад, и переговоры получились довольно оперативными. Москвичи выходили на меня еще в прошлом году, но сейчас их предложение оказалось для меня интересным. И если честно, сейчас я очень доволен переходом: город отличный, команда — прекрасная. Теперь я жду возможности проявить себя.

— Чемпионат мира как-то повлиял на ваше решение переехать в чемпионат России?

— Я видел много матчей из России, и было видно, что ваша страна потрясающе все организовала. На телевизионной картинке все выглядело превосходно. Потом я разговаривал с некоторыми знакомыми, и все говорили, что Москва — потрясающий город, который мне понравится. Конечно, ее нельзя сравнивать с Европой, но у Москвы свой собственный шарм. Это гигантский город. Возможно, с ним может сравниться Берлин, но он все равно заметно меньше. Москву сложно сравнить с европейскими городами, скорее с США.

— Вы уже разговаривали с Юрием Семиным?

— Если честно, мы долго не беседовали. Он просто поприветствовал в клубе, сказал, что рад меня видеть, и поинтересовался моим физическим состоянием. Первое впечатление от Семина позитивное.

— Когда болельщики «Локо» вас увидят на поле, на следующей игре?

— Все зависит от решения тренерского штаба. Я много занимался индивидуально, тренировался с личным тренером, но пропустил предсезонную подготовку с клубом. В Германии сейчас только началась эта пора, а в России уже стартовал чемпионат.

— Какая ваша идеальная позиция на поле?

— Центральный защитник, но я могу также сыграть на правом фланге обороны. Все зависит от тактики и решения тренера. Я на 100 процентов командный игрок, и для меня главное — командный дух. Благодаря ему одерживаются победы — как на чемпионате мира в 2014 году. У нашей сборной, возможно, была не самая сильная команда по качеству исполнителей, но у нас была лучшая атмосфера. Эта химия позволила нам добиться большего, чем мы ожидали.

— Вы в курсе, что РПЛ считается закрытой лигой, где приоритет отдается защите и зачастую матчи заканчиваются со счетом 1:0?

— Да, я в курсе. Это такой итальянский стиль (смеется). Защитники играют «глубже» и меньше думают о том, чтобы подключаться в атаку. Ничего. Пока я видел только один матч — «Спартак» — «Локомотив», и он закончился без голов. Хотя у спартаковцев потрясающая и быстрая атака. Моменты у них были. Мы тоже могли забить, пожалуй, ничья — закономерный результат.

«Попытаюсь выучить русский язык»

— Почему вы не задержались в Италии, а провели за «Ювентус» только три игры?

— Все из-за травм. Этот период у меня связан с чередой мышечных травм. К сожалению, я попал в «Ювентус» не в лучшем состоянии. Но если брать в общем прошлый сезон, то он получился фантастическим: мы выиграли два титула, и команда играла превосходно. Плюс, меня сразу же тепло приняли в команде, взяли в семью «Юве». Я начал учить итальянский. Было много позитивных моментов в моей итальянской карьере. Есть небольшое разочарование, что я не смог в полной мере проявить себя, провести большое количество матчей. Чувствую, что я был в силах помочь команде, но травмы…

— Вы сказали, что учили итальянский, а будете стараться заговорить на русском языке?

— Буду пытаться. У меня пока нет русского преподавателя. Сейчас со мной живет моя жена, но скоро она улетит в Германию, так как беременна. И я займусь плотнее русским языком. Знаю, что это будет непросто, потому как в итальянском языке и немецком буквы примерно одинаковые. Здесь же все иначе (улыбается). В любом случае, я буду стараться, потому что это одна из основных частей. Язык помогает понять страну, ментальность людей, мне будет легче общаться в команде. Вообще, все это определенный опыт, который я обязательно хочу попробовать.

— Когда вы уехали из Турина?

— В мае.

— То есть вы не знаете реакцию города на приезд Криштиану Роналду?

— Нет, но я болтаю с некоторыми ребятами из команды, они сообщают новости. Говорят, что весь город словно наэлектризован — в Турин перешел один из лучших игроков мира. Ребята из «Юве» сразу же отметили его высочайший профессионализм. Роналду первым приходит на тренировку и уходит последним — это правда. Он суперпрофессионал. Роналду следит за каждым аспектом, чтобы быть лучшим в мире. У него есть не только личный тренер, но даже ассистент, который следит за тем, сколько часов он спит.

— Вы играли в Германии, Италии, а теперь перешли в Россию. Довольно экзотичное направление. При этом российские игроки не любят уезжать за границу, предпочитая играть во внутреннем чемпионате.

— Мне кажется, полезно менять чемпионаты, страны. Когда играл в «Шальке», то мечтал что-то выиграть с этой командой. Это было важным и особенным желанием для меня. Потом поступило предложение от «Ювентуса», и я переехал в Италию. Поначалу мне было дискомфортно, но через какое-то время я начал понимать, что это полезно и, возможно, следовало перейти в другой клуб раньше. Это нереальный опыт. Ты переезжаешь в другую страну, учишь новый язык, изучаешь людей, покидаешь зону комфорта, в конце концов. Дома тебя знают, тебе комфортно, и иногда ты получаешь больше денег, но ты не получаешь должного развития. Это моя точка зрения, которую я никому не навязываю. И все же я очень рад, что получаю возможность открывать для себя что-то новое.

— Какие цели у вас в «Локомотиве»?

— «Локо» — клуб титулованный, который всегда стремится к победам. Сделаю все, чтобы мы побеждали во всех турнирах, в которых участвуем. Думаю, что мой опыт участия в Бундеслиге и чемпионате мира станет хорошим бонусом команде.

«Чемпионат мира — 2014 был раем»

— В 2014 году вы провели все матчи на чемпионате мира, причем без замен, и стали победителем турнира. Это главное достижение в карьере?

— Конечно. Вообще, этот турнир — самое приятное воспоминание. Наша сборная была вместе на протяжении восьми недель. У нас была потрясающая атмосфера в команде. Сам чемпионат был организован фантастически. Представляете, погода идеальная, мы живем фактически на пляже, вокруг базы прыгают обезьяны. Это был рай, это были каникулы, которые прерывались на матчи сборной. При этом нашим тренерам удалось найти баланс между «релаксом» и «концентрацией».

— До начала того чемпионата вы думали о том, что сможете победить? Ведь турнир проходил в Южной Америке.

— Да, мы играли в Бразилии и были в курсе, что до этого ни одна европейская сборная в Южной Америке не побеждала. Слишком жарко, слишком другой климат и так далее. Но при этом на нас оказывалось определенное давление — слишком давно немецкая сборная не добивалась успеха. В полуфиналы выходили, но побед не было. В итоге все сложилось для нас идеально, и мы подняли кубок чемпионов мира.

— За чемпионатом мира в России следили пристально? Что случилось с немецкой сборной?

— Сложно точно сказать, и двух слов тут явно не хватит. Наверное, командный дух уже не тот. Плюс, в нашей сборной 23 игрока, и каждый обладает достаточной квалификацией, чтобы играть в основе. Думаю, тренерам не удалось решить эту проблему. Порой игроки были недовольны, что находятся на скамейке запасных. Но я точно знаю, что даже когда ты на лавке, тебе надо быть в игре, поддерживать ребят на поле, заводить в раздевалке. Необходима позитивная энергия от каждого игрока в команде.

Посмотрите на сборные России и Хорватии. У них были не самые сильные составы на турнире, но каждый игрок в этих сборных был мотивирован, и за счет общей цели, командного духа эти сборные проделали такой большой турнирный путь.

«Сборной Германии нужно обновление»

— Несколько лет назад в России приняли немецкую модель развития футбола. Она действительно лучшая в мире?

— У нас очень качественная пирамида, в основе которой детский футбол. У нас отличная структура. Но я не берусь утверждать, что мы являемся ролевой моделью в этом вопросе. Думаю, Испания и Франция делают фантастически хорошую работу в плане развития молодых футболистов. Но система образования в Германии хорошая, и когда я был ребенком, получал удовольствие.

— Вы собираетесь вернуться в сборную Германии или эта страница для вас перевернута?

— Сейчас у нас столько молодых и талантливых игроков. И после такого чемпионата мира сборной явно нужно обновление. Я семь лет провел в главной команде и был успешен. Думаю, наступает время новых игроков в сборной. Вспомните Кубок конфедераций в России, который в 2017 году выиграла Германия. Вы же помните, что там было много игроков, которых вы не видели на чемпионате мира.