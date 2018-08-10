«Локомотив» представил ролик о первом дне Смолова в команде

На видео Смолов собственноручно наносит на футболку 9-й номер и свою фамилию. Также в ролике показана встреча Смолова с генеральным директором «Локомотива» Ильёй Геркусом и другими сотрудниками клуба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NTz0fkRwxJU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О переходе Смолова из «Краснодара» в «Локомотив» было объявлено накануне, 9 августа. Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что «Локомотив» может заплатить за Смолова от € 10 до € 15 млн. В составе «Краснодара» форвард провёл более 100 матчей.