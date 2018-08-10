«Локомотив» представил ролик о первом дне Смолова в команде

На видео Смолов собственноручно наносит на футболку 9-й номер и свою фамилию. Также в ролике показана встреча Смолова с генеральным директором «Локомотива» Ильёй Геркусом и другими сотрудниками клуба.
О переходе Смолова из «Краснодара» в «Локомотив» было объявлено накануне, 9 августа. Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что «Локомотив» может заплатить за Смолова от € 10 до € 15 млн. В составе «Краснодара» форвард провёл более 100 матчей.
Геркус выразил надежду, что в новой команде Смолов сможет преодолеть неудачную полосу и выйти на новый уровень. Ранее сообщалось, что «Локомотив» выбирает среди нескольких вариантов усиления атаки, но Смолов является приоритетным из них.