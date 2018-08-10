Нападающий «Краснодара» Ари больше не считается легионером в РПЛ

Комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) в четверг признал отсутствие статуса легионера у бразильца Ари.

«Футболист “Краснодара” Ари уже с третьего тура (чемпионата России) может выходить на поле как россиянин, он больше не является легионером», — сказал Пышкин по телефону.