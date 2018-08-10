Нападающий «Краснодара» Ари больше не считается легионером в РПЛ
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий «Краснодара» Ари, в июле получивший паспорт гражданина России, уже в матче третьего тура
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий «Краснодара» Ари, в июле получивший паспорт гражданина России, уже в матче третьего тура
Комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) в четверг признал отсутствие статуса легионера у бразильца Ари.
«Футболист “Краснодара” Ари уже с третьего тура (чемпионата России) может выходить на поле как россиянин, он больше не является легионером», — сказал Пышкин по телефону.
Ари начал выступать в России в 2010 году, когда перешел из голландского АЗ в московский «Спартак». В 2013 году нападающий стал игроком «Краснодара», а минувший сезон провел на правах аренды в московском «Локомотиве», с которым завоевал титул чемпиона России.