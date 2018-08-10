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12:34 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Краснодара» Ари больше не считается легионером в РПЛ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Нападающий «Краснодара» Ари, в июле получивший паспорт гражданина России, уже в матче третьего тура Российской-премьер-лиги сможет выйти на поле в статусе россиянина, заявил РИА Новости спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

Комитет по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) в четверг признал отсутствие статуса легионера у бразильца Ари.

«Футболист “Краснодара” Ари уже с третьего тура (чемпионата России) может выходить на поле как россиянин, он больше не является легионером», — сказал Пышкин по телефону.

Ари начал выступать в России в 2010 году, когда перешел из голландского АЗ в московский «Спартак». В 2013 году нападающий стал игроком «Краснодара», а минувший сезон провел на правах аренды в московском «Локомотиве», с которым завоевал титул чемпиона России.

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