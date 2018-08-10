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14:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» без Смолова: как это будет

Многолетний лидер атаки краснодарской команды перешел в «Локомотив». Кто его может заменить?

Источник: Спорт-Экспресс

СЕРЬЕЗНАЯ ПОТЕРЯ

Смолов играл важную, можно даже сказать, ключевую роль в атаке «Краснодара». Раньше он только завершал комбинации, но в последнее время сам стал выводить партнеров на ударную позицию и вообще заметно прибавил в созидании. Будучи в форме, штамповал голы и находил возможность для нанесения удара как минимум пять раз за матч. От него всегда исходила угроза. Потому он и был лучшим центрфорвардом-киллером чемпионата.

Это не мнение, это факт. К Смолову можно относиться по-разному, особенно в свете всех последних событий, но нельзя отрицать очевидное. Сезон-2015/16 — 33 очка по системе «гол+пас»; следующий сезон — 25; идем дальше — 21. Во-первых, поражает количество результативных действий. Во-вторых, еще больше впечатляет стабильность. Его игра в «Краснодаре» не была какой-то случайной вспышкой. Это был класс. Очень высокий.

Тезис о том, что на Федора играла вся команда, опровергается простым просмотром его голов.

Команда, конечно, помогала — как во всем мире и во все времена: защитники играют на хавбеков, а те ищут пасом нападающего. Но сколько моментов самостоятельно создал и реализовал Смолов! Примет мяч метрах в пяти от границы штрафной площади, раскачает защитника, включит скорость, выйдет на ударную позицию — лови, вратарь!

Наоборот, если сравнивать с другими нападающими, Смолов не так сильно зависим от полузащиты. Он индивидуально очень мощный игрок. Конечно, в «Краснодаре» были созданы все условия для того, чтобы Федор раскрылся — атакующая игра была поставлена: первым номером, через центр и зоны инсайдов, с обилием коротких передач. Карусель «Краснодара» здорово растягивала оборону соперника и вскрывала свободные зоны.

Теперь Смолов будет помогать Юрию Семину оживить атаку «Локомотива». А быки будут искать нового центрального нападающего. Именно такого. Без всяких там «в оттяжке», «чуть левее», «чуть правее». Строго центрального. И левее, и правее есть кому сыграть. А чтобы исполнять роль центрфорварда, нужен соответствующий функционал. Такие парни в распоряжении Мурада Мусаева имеются. Но все варианты — спорные.

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СПИСОК КАНДИДАТОВ

Первый кандидат — Ари. Он вернулся из «Локомотива», где был в аренде. Вернулся в новом статусе — теперь он не легионер. По словам россиянина, у него состоялась беседа с Мусаевым, и главный тренер заверил, что рассчитывает на него. Но далеко не факт, что у Ари есть будущее в «Краснодаре». Во-первых, он уже возрастной игрок — 32 года. Во-вторых, игрок настроения: выдаст неплохую серию, а потом просто отбывает номер.

А в-третьих, была одна история. Не знаю, как отреагировали представили клуба, но мне на их месте было бы обидно. В начале июля форвард так прокомментировал новый виток своей карьеры: «Тренер меня спрашивал, хочу ли я остаться. Я ответил, что на данный момент не знаю. Пока «Локомотив» ничего не предложит, остаюсь в «Краснодаре». То есть Ари прямым текстом назвал «Краснодар» запасным вариантом. Это некрасиво.

Второй кандидат — Вандерсон. Он намного чаще играет на фланге, но может выйти и на острие атаки. У него прекрасная скорость, высокая культура паса. Если бы «Краснодар» играл по модели с двумя нападающими, то Вандерсону точно бы нашлось место — он здорово действует в подыгрыше, может исполнить тонкую передачу, все видит, все читает. Но для роли единственного центрфорварда его функционала может и не хватить.

Третий — Классон. Логика та же, что и с Вандерсоном. Оба — универсальные исполнители, которые могут закрыть любую позицию. Швед прекрасно себя чувствует в завершающей фазе атаки; он может затеряться в игре, но когда выпадет возможность коснуться мяча в штрафной площади, своего не упустит. К тому же он весьма стабилен и даже, похоже, прибавляет в российском клубе. Техника в полном порядке, удар есть, дриблинг на месте.

Вандерсон и Классон — это самые очевидные варианты. Тот же Ари, если вспомнить, в России начинал как фланговый игрок.

Или Промес: играет на фланге, но, как мы знаем, в любой момент может стать наконечником копья. Подобная переквалификация — обычная практика, тем более что оба имеют весьма приличный опыт игры на этой позиции. Так что Мусаев, скорее всего, заменит Смолова кем-то из них. Во всяком случае, на первое время.

Четвертый кандидат — 19-летний Игнатьев. Экс-звезда молодежного первенства (в сезоне-2016/17 стал лучшим бомбардиром, забив 21 гол). Футболист, уже обласканный прессой. Но, как это у нас почти всегда бывает, сверкнувший молодой игрок выпал из поля зрения. У Ивана всего два полных матча за «Краснодар» в премьер-лиге; в этом сезоне провел на поле всего 14 минут. По этим цифрам не выглядит он тем, на кого могут сделать ставку.

Даже Мусаев, который прекрасно и давно знает Игнатьева. Или, может, пора? Про волшебную Академию «Краснодара» мы слышим уже много лет, но пока ни один ее воспитанник не стал твердым игроком основы первой команды. Так, периодически оставляют отпечатки в протоколах матчей, да и исчезают. Вот отличная возможность помочь талантливому парню подняться на ступень выше. Хотелось бы на это посмотреть.

Федор Смолов стал игроком «Локомотива»
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9 августа© Ньюстюб
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