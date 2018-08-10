«Краснодар» без Смолова: как это будет

Источник: Спорт-Экспресс

СЕРЬЕЗНАЯ ПОТЕРЯ

Смолов играл важную, можно даже сказать, ключевую роль в атаке «Краснодара». Раньше он только завершал комбинации, но в последнее время сам стал выводить партнеров на ударную позицию и вообще заметно прибавил в созидании. Будучи в форме, штамповал голы и находил возможность для нанесения удара как минимум пять раз за матч. От него всегда исходила угроза. Потому он и был лучшим центрфорвардом-киллером чемпионата.

Это не мнение, это факт. К Смолову можно относиться по-разному, особенно в свете всех последних событий, но нельзя отрицать очевидное. Сезон-2015/16 — 33 очка по системе «гол+пас»; следующий сезон — 25; идем дальше — 21. Во-первых, поражает количество результативных действий. Во-вторых, еще больше впечатляет стабильность. Его игра в «Краснодаре» не была какой-то случайной вспышкой. Это был класс. Очень высокий.

Тезис о том, что на Федора играла вся команда, опровергается простым просмотром его голов.

Команда, конечно, помогала — как во всем мире и во все времена: защитники играют на хавбеков, а те ищут пасом нападающего. Но сколько моментов самостоятельно создал и реализовал Смолов! Примет мяч метрах в пяти от границы штрафной площади, раскачает защитника, включит скорость, выйдет на ударную позицию — лови, вратарь!

Наоборот, если сравнивать с другими нападающими, Смолов не так сильно зависим от полузащиты. Он индивидуально очень мощный игрок. Конечно, в «Краснодаре» были созданы все условия для того, чтобы Федор раскрылся — атакующая игра была поставлена: первым номером, через центр и зоны инсайдов, с обилием коротких передач. Карусель «Краснодара» здорово растягивала оборону соперника и вскрывала свободные зоны.

Теперь Смолов будет помогать Юрию Семину оживить атаку «Локомотива». А быки будут искать нового центрального нападающего. Именно такого. Без всяких там «в оттяжке», «чуть левее», «чуть правее». Строго центрального. И левее, и правее есть кому сыграть. А чтобы исполнять роль центрфорварда, нужен соответствующий функционал. Такие парни в распоряжении Мурада Мусаева имеются. Но все варианты — спорные.

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СПИСОК КАНДИДАТОВ

Первый кандидат — Ари. Он вернулся из «Локомотива», где был в аренде. Вернулся в новом статусе — теперь он не легионер. По словам россиянина, у него состоялась беседа с Мусаевым, и главный тренер заверил, что рассчитывает на него. Но далеко не факт, что у Ари есть будущее в «Краснодаре». Во-первых, он уже возрастной игрок — 32 года. Во-вторых, игрок настроения: выдаст неплохую серию, а потом просто отбывает номер.

А в-третьих, была одна история. Не знаю, как отреагировали представили клуба, но мне на их месте было бы обидно. В начале июля форвард так прокомментировал новый виток своей карьеры: «Тренер меня спрашивал, хочу ли я остаться. Я ответил, что на данный момент не знаю. Пока «Локомотив» ничего не предложит, остаюсь в «Краснодаре». То есть Ари прямым текстом назвал «Краснодар» запасным вариантом. Это некрасиво.

Второй кандидат — Вандерсон. Он намного чаще играет на фланге, но может выйти и на острие атаки. У него прекрасная скорость, высокая культура паса. Если бы «Краснодар» играл по модели с двумя нападающими, то Вандерсону точно бы нашлось место — он здорово действует в подыгрыше, может исполнить тонкую передачу, все видит, все читает. Но для роли единственного центрфорварда его функционала может и не хватить.

Третий — Классон. Логика та же, что и с Вандерсоном. Оба — универсальные исполнители, которые могут закрыть любую позицию. Швед прекрасно себя чувствует в завершающей фазе атаки; он может затеряться в игре, но когда выпадет возможность коснуться мяча в штрафной площади, своего не упустит. К тому же он весьма стабилен и даже, похоже, прибавляет в российском клубе. Техника в полном порядке, удар есть, дриблинг на месте.

Вандерсон и Классон — это самые очевидные варианты. Тот же Ари, если вспомнить, в России начинал как фланговый игрок.

Или Промес: играет на фланге, но, как мы знаем, в любой момент может стать наконечником копья. Подобная переквалификация — обычная практика, тем более что оба имеют весьма приличный опыт игры на этой позиции. Так что Мусаев, скорее всего, заменит Смолова кем-то из них. Во всяком случае, на первое время.

Четвертый кандидат — 19-летний Игнатьев. Экс-звезда молодежного первенства (в сезоне-2016/17 стал лучшим бомбардиром, забив 21 гол). Футболист, уже обласканный прессой. Но, как это у нас почти всегда бывает, сверкнувший молодой игрок выпал из поля зрения. У Ивана всего два полных матча за «Краснодар» в премьер-лиге; в этом сезоне провел на поле всего 14 минут. По этим цифрам не выглядит он тем, на кого могут сделать ставку.