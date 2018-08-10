«Краснодар» без Смолова: как это будет
Многолетний лидер атаки краснодарской команды перешел в «Локомотив». Кто его может заменить?
Многолетний лидер атаки краснодарской команды перешел в «Локомотив». Кто его может заменить?
СЕРЬЕЗНАЯ ПОТЕРЯ
Смолов играл важную, можно даже сказать, ключевую роль в атаке «Краснодара». Раньше он только завершал комбинации, но в последнее время сам стал выводить партнеров на ударную позицию и вообще заметно прибавил в созидании. Будучи в форме, штамповал голы и находил возможность для нанесения удара как минимум пять раз за матч. От него всегда исходила угроза. Потому он и был лучшим
Это не мнение, это факт. К Смолову можно относиться
Команда, конечно, помогала — как во всем мире и во все времена: защитники играют на хавбеков, а те ищут пасом нападающего. Но сколько моментов самостоятельно создал и реализовал Смолов! Примет мяч метрах в пяти от границы штрафной площади, раскачает защитника, включит скорость, выйдет на ударную позицию — лови, вратарь!
Наоборот, если сравнивать с другими нападающими, Смолов не так сильно зависим от полузащиты. Он индивидуально очень мощный игрок. Конечно, в «Краснодаре» были созданы все условия для того, чтобы Федор раскрылся — атакующая игра была поставлена: первым номером, через центр и зоны инсайдов, с обилием коротких передач. Карусель «Краснодара» здорово растягивала оборону соперника и вскрывала свободные зоны.
Теперь Смолов будет помогать Юрию Семину оживить атаку «Локомотива». А быки будут искать нового центрального нападающего. Именно такого. Без всяких там «в оттяжке», «чуть левее», «чуть правее». Строго центрального. И левее, и правее есть кому сыграть. А чтобы исполнять роль центрфорварда, нужен соответствующий функционал. Такие парни в распоряжении Мурада Мусаева имеются. Но все варианты — спорные.
СПИСОК КАНДИДАТОВ
Первый кандидат — Ари. Он вернулся из «Локомотива», где был в аренде. Вернулся в новом статусе — теперь он не легионер. По словам россиянина, у него состоялась беседа с Мусаевым, и главный тренер заверил, что рассчитывает на него. Но далеко не факт, что у Ари есть будущее в «Краснодаре».
А
Второй кандидат — Вандерсон. Он намного чаще играет на фланге, но может выйти и на острие атаки. У него прекрасная скорость, высокая культура паса. Если бы «Краснодар» играл по модели с двумя нападающими, то Вандерсону точно бы нашлось место — он здорово действует в подыгрыше, может исполнить тонкую передачу, все видит, все читает. Но для роли единственного центрфорварда его функционала может и не хватить.
Третий — Классон. Логика та же, что и с Вандерсоном. Оба — универсальные исполнители, которые могут закрыть любую позицию. Швед прекрасно себя чувствует в завершающей фазе атаки; он может затеряться в игре, но когда выпадет возможность коснуться мяча в штрафной площади, своего не упустит. К тому же он весьма стабилен и даже, похоже, прибавляет в российском клубе. Техника в полном порядке, удар есть, дриблинг на месте.
Или Промес: играет на фланге, но, как мы знаем, в любой момент может стать наконечником копья. Подобная переквалификация — обычная практика, тем более что оба имеют весьма приличный опыт игры на этой позиции. Так что Мусаев, скорее всего, заменит Смолова
Четвертый кандидат — 19-летний Игнатьев.
Даже Мусаев, который прекрасно и давно знает Игнатьева. Или, может, пора? Про волшебную Академию «Краснодара» мы слышим уже много лет, но пока ни один ее воспитанник не стал твердым игроком основы первой команды. Так, периодически оставляют отпечатки в протоколах матчей, да и исчезают. Вот отличная возможность помочь талантливому парню подняться на ступень выше. Хотелось бы на это посмотреть.