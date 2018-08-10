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15:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Милан» нацелился на Квинси Промеса

«Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Спартака» Квинси Промеса, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что итальянский клуб контактировал с агентами 26-летнего голландца, однако пока не выходил на связь с руководством красно-белых по поводу трансфера.

Милан будет продолжать работать в этом направлении, чтобы Промес мог присоединится к россонери в следующем сезоне. Не исключается и вариант аренды футболиста с последующим выкупом. Напомним, что трансферная стоимость форварда составляет 25 миллионов евро.

​Ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны многих европейских клубов. Назывались «Интер», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Рома» и «Сампдория».

В прошлом сезоне Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России. На его счету 15 голов в 26 матчах лиги. Контракт 26-летнего Промеса с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2021 года.

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