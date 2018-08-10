СМИ: «Милан» нацелился на Квинси Промеса

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что итальянский клуб контактировал с агентами 26-летнего голландца, однако пока не выходил на связь с руководством красно-белых по поводу трансфера.

Милан будет продолжать работать в этом направлении, чтобы Промес мог присоединится к россонери в следующем сезоне. Не исключается и вариант аренды футболиста с последующим выкупом. Напомним, что трансферная стоимость форварда составляет 25 миллионов евро.

​Ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны многих европейских клубов. Назывались «Интер», «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Рома» и «Сампдория».