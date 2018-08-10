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16:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Бордо» начнет переговоры с «Зенитом» по трансферу Дзюбы

«Бордо» заинтересован в приобретении нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, утверждает France Football.

Источник: Reuters

Клубу нужен мощный форвард. Ранее «Бордо» хотел приобрести нападающего «Флуминенсе» Педро, однако переговоры результата не принесли.

На данный момент Дзюба является приоритетным вариантом. В ближайшее время «Бордо» начнет переговоры с «Зенитом».

По информации «СЭ», китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» ранее проявлял серьезную заинтересованность в трансфере Дзюбы. Кроме того, интерес к игроку проявлял другой китайский клуб — «Гуанчжоу».

Дзюба, которому в августе исполнится 30 лет, перешел в «Зенит» на правах свободного агента. Половину прошлого сезона игрок провел в Петербурге, а затем был отдан в аренду в «Арсенал» (Тула) — в составе туляков игрок сумел хорошо себя проявить и был вызван в сборную.

В составе сборной России​ на ЧМ-2018 Дзюба произвел фурор — в пяти матчах забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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