СМИ: «Бордо» начнет переговоры с «Зенитом» по трансферу Дзюбы

По информации «СЭ», китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» ранее проявлял серьезную заинтересованность в трансфере Дзюбы. Кроме того, интерес к игроку проявлял другой китайский клуб — «Гуанчжоу».

Дзюба, которому в августе исполнится 30 лет, перешел в «Зенит» на правах свободного агента. Половину прошлого сезона игрок провел в Петербурге, а затем был отдан в аренду в «Арсенал» (Тула) — в составе туляков игрок сумел хорошо себя проявить и был вызван в сборную.