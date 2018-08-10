Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
19:00
Олимпик Д
Львов
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Лестер
Футбол. Еврокубки
9.08
Слован Бр2
Рапид В1
Футбол. Еврокубки
9.08
Севилья1
Жальгирис В0
Все события
Фоторепортажи
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
10«Спартак» с поражения стартовал в Лиге чемпионов
16:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Еременко будет выступать за «Спартак» под 26-м номером

Новичок «Спартака» Роман Еременко сегодня получил игровую форму на базе в Тарасовке, сообщает клубная пресс-служба.

Источник: Спорт-Экспресс

Он будет выступать под 26-м номером.

— Почему выбрал этот номер? Это дата рождения моей средней дочки, — заявил Роман.

Ранее Еременко выступал за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и московский ЦСКА. В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс?
Слуцкий близок к вылету из Лиги Европы. Главное о турнире
СМИ: «Милан» нацелился на футболиста «Спартака»
Налоговые органы Испании вернули Криштиану Роналду более €2 млн
«Спартак» объявил о переходе экс-полузащитника ЦСКА
«Урал» принимает «Динамо» в матче РПЛ (трансляция)
СМИ: «Бордо» начнет переговоры с «Зенитом» по трансферу Дзюбы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь