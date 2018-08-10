Еременко будет выступать за «Спартак» под 26-м номером
Новичок «Спартака» Роман Еременко сегодня получил игровую форму на базе в Тарасовке, сообщает клубная
Новичок «Спартака» Роман Еременко сегодня получил игровую форму на базе в Тарасовке, сообщает клубная
Он будет выступать под 26-м номером.
— Почему выбрал этот номер? Это дата рождения моей средней дочки, — заявил Роман.
Ранее Еременко выступал за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и московский ЦСКА. В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии.