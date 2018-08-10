Что связывает Романа Еременко со «Спартаком»?

Источник: Спорт-Экспресс

1. За красно-белых играл его отец — Алексей Еременко. Это было в 1986—1987 годах. В чемпионате СССР он провел за команду 26 матчей, забив 5 мячей.

Больше того, Роман родился именно тогда, когда Еременко-старший выступал за «Спартак» — в марте 1987 года. Вскоре Алексей Еременко перешел в «Ростсельмаш» — по его словам, из-за семейных обстоятельств (в семье двое детей, а квартира-то была в Ростове). Затем играл за «Торпедо» и «Динамо», а в начале 1990-х переехал с семьей в Финляндию, где живет до сих пор. С 1999 по 2003 год выступал за самый популярный финский клуб — ХИК.

Из интервью Алексея Еременко «СЭ»:

— Бесков несколько раз приглашал в «Спартак», но поначалу у меня патриотические чувства играли. Лишь когда в 1985-м СКА с «вышкой» окончательно распрощался, решился. Правда, тот сезон для меня завершился осенью в Донецке: защитник Журавлев во втором тайме прыгнул сзади в опорную ногу. Малая и большая берцовые — вдребезги, нога висит. Только снял гипс, приезжает второй тренер «Спартака» Шубин — за Юрой Ключниковым. Ну я и попросился с ними. Прошел со «Спартаком» предсезонку. У Бескова ведь как было: зимой он человек 40 набирал, работал, а потом оставлял приглянувшихся. Перед сезоном выстроил всю толпу и объявил, кто войдет в заявку. Моей фамилии не было. Очень тяжелый момент. Подошел к нему: «Константин Иванович, понимаю, что не в той форме, которую вы ждали, — все-таки едва восстановился. Но прошу, дайте шанс». Бесков, наверное, нутром почуял, что я не за деньгами, не за славой приехал, а в футбол научиться играть. И оставил в дубле. Забиваю в первых двух матчах 5 мячей, а основа в это время — ни одного. При этом не заявлен, играю по справке. Тут же заявили. Несколько раз вышел на замену. А настоящее испытание подоспело в августе 1986-го. Накануне игры с «Торпедо» в Лужниках у Федора Черенкова случился нервный срыв. Перед матчем дубля заходит в автобус тренер Новиков и объявляет: «Еременко и Богачев остаются с основой». На следующий день на установке Бесков неожиданно обращается к игрокам: «Есть два варианта. Хочу спросить вашего совета: ставить Еременко вместо Черенкова или Богачева правым хавом, а Женю Кузнецова перевести на место Федора в центр?» Бубнов поднимается: «Чего тут думать, Леша в хорошей форме, за дубль постоянно забивает». Бесков кивнул, но сказал — такие слова не забываются: «Хорошо. Забьешь два — сдашь экзамен».

До сих пор, спустя годы, вспоминаю. Это была школа выживания. В общем, выиграли 4:0, и два из них Сарычеву как раз я забил. Первый — метров с 35. Как дал с правой! Пока мяч летел, Родионов успел крикнуть: «Ты чего?!» В «Спартаке» же издали не бьют, надо до верного разыгрывать… А я принял мяч и «плюнул» фирменным ударом «падающий камень» — потом в Финляндии таким макаром немало набил. Вроде мяч выше идет, но в последний момент пикирует куда надо. Стаc Черчесов от этих «камней» на тренировках дубля намучился. Все удивлялся, как это у меня получается. Второй положил с левой в дальнюю «девятку» после «стенки» с тем же Родионовым. В следующем матче, в Одессе выхожу в стартовом составе. Снова забиваю, выигрываем — 1:0. Только так и закрепился. Детям часто рассказываю свою историю. Финский менталитет — он же мягче, юниоров берегут, не дай Бог на них накричать. Я же своих учу: «Футбол — волчья жизнь. Не дай Бог вам пройти через то, что я прошел. Но раз уж на роду написано испытание, его нужно преодолеть.

Полтора года в «Спартаке» — огромная жизненная школа. Там надо было каждый день доказывать, что ты лучше других. Пожалуй, лучшая команда в моей жизни.

2. Старший брат Романа — Алексей — с 2006 по 2009 года был плеймекером «Сатурна». 2006 год получился для него особенно удачным — девять голов в 35 матчах. Регулярно появлялась информация об интересе к Еременко со стороны «Спартака». Однако трансфера так и не произошло.

— Запоздал «Спартак». Именно «Спартак», не я, — говорил полузащитник в интервью «СЭ» в январе 2007 года.

В «Спартаке» Алексей в итоге оказался. Только не в московском, а в том, который из Хельсинки. Это любительская команда, Еременко провел за нее матч в 2017 году.

3. В феврале в московский «Спартак» на правах аренды из юрмальского «Спартака» перешел младший брат Романа — 19-летний Сергей Еременко. Соглашение рассчитано до 31 декабря этого года.