Что связывает Романа Еременко со «Спартаком»?
Хавбек перешел в «Спартак». Для его семьи этот клуб не чужой. Рассказываем, почему.
Хавбек перешел в «Спартак». Для его семьи этот клуб не чужой. Рассказываем, почему.
1. За
Больше того, Роман родился именно тогда, когда
Из интервью Алексея Еременко «СЭ»:
— Бесков несколько раз приглашал в «Спартак», но поначалу у меня патриотические чувства играли. Лишь когда в 1985-м СКА с «вышкой» окончательно распрощался, решился. Правда, тот сезон для меня завершился осенью в Донецке: защитник Журавлев во втором тайме прыгнул сзади в опорную ногу. Малая и большая берцовые — вдребезги, нога висит. Только снял гипс, приезжает второй тренер «Спартака» Шубин — за Юрой Ключниковым. Ну я и попросился с ними. Прошел со «Спартаком» предсезонку. У Бескова ведь как было: зимой он человек 40 набирал, работал, а потом оставлял приглянувшихся. Перед сезоном выстроил всю толпу и объявил, кто войдет в заявку. Моей фамилии не было. Очень тяжелый момент. Подошел к нему: «Константин Иванович, понимаю, что не в той форме, которую вы ждали, —
До сих пор, спустя годы, вспоминаю. Это была школа выживания. В общем, выиграли 4:0, и два из них Сарычеву как раз я забил. Первый — метров с 35. Как дал с правой! Пока мяч летел, Родионов успел крикнуть: «Ты чего?!» В «Спартаке» же издали не бьют, надо до верного разыгрывать… А я принял мяч и «плюнул» фирменным ударом «падающий камень» — потом в Финляндии таким макаром немало набил. Вроде мяч выше идет, но в последний момент пикирует куда надо. Стаc Черчесов от этих «камней» на тренировках дубля намучился. Все удивлялся, как это у меня получается. Второй положил с левой в дальнюю «девятку» после «стенки» с тем же Родионовым. В следующем матче, в Одессе выхожу в стартовом составе. Снова забиваю, выигрываем — 1:0. Только так и закрепился. Детям часто рассказываю свою историю. Финский менталитет — он же мягче, юниоров берегут, не дай Бог на них накричать. Я же своих учу: «Футбол — волчья жизнь. Не дай Бог вам пройти через то, что я прошел. Но раз уж на роду написано испытание, его нужно преодолеть.
Полтора года в «Спартаке» — огромная жизненная школа. Там надо было каждый день доказывать, что ты лучше других. Пожалуй, лучшая команда в моей жизни.
2. Старший брат Романа — Алексей — с 2006 по 2009 года был плеймекером «Сатурна». 2006 год получился для него особенно удачным — девять голов в 35 матчах. Регулярно появлялась информация об интересе к Еременко со стороны «Спартака». Однако трансфера так и не произошло.
— Запоздал «Спартак». Именно «Спартак», не я, — говорил полузащитник в интервью «СЭ» в январе 2007 года.
В «Спартаке» Алексей в итоге оказался. Только не в московском, а в том, который из Хельсинки. Это любительская команда, Еременко провел за нее матч в 2017 году.
3. В феврале в московский «Спартак» на правах аренды из юрмальского «Спартака» перешел младший брат Романа — 19-летний Сергей Еременко. Соглашение рассчитано до 31 декабря этого года.
За основной состав Сергей не провел ни одного матча (в четырех был в запасе). Он выступает за «Спартак-2»: две игры в сезоне-2017/18, три — в нынешнем.