Ровно два года назад я начал работать в «Локомотиве». Но работой это назвать сложно. Это жизнь. Мы здесь живём. В клубе и для клуба. И хотим, чтобы наш клуб беспрерывно развивался, рос и становился лучше. Хотим, чтобы этот рост был необратимым, как природный процесс взросления человека. ⠀ Я вспоминаю этот день двухлетней давности. Вспоминаю те мысли. Тогда мне казалось, что перед нами откроется столько всего до того неведомого! Мне казалось, что впереди нас ждёт масса препятствий, масса преодолений и масса открытий. Все это ради больших побед. ⠀ Сейчас задумался о том, какие мысли во мне преобладают в данный момент, спустя два года. Те же самые мысли! Я и сегодня думаю, что впереди нас ждут новые открытия, новые препятствия, новые преодоления и новые победы. Ничего не поменялось! Я вообще считаю, что нам с вами - людям, влюблённым в футбол - в жизни сильно повезло. Чего бы наш клуб ни добился, у нас с вами всегда впереди будет что-то неизведанное и крутое. И это здорово! ⠀ Я сегодня не хочу подводить даже какой-то промежуточный итог двухлетней работы. Зачем, если впереди нас ждёт не менее эмоциональный период? Мы выиграли Кубок, мы стали Чемпионами, мы с вами вернули клуб в ту самую, заветную, Лигу чемпионов. Это у нас уже все есть. И это не отнять - посвящённые этим победам плашки на паровозе перед Южной трибуной останутся навсегда! ⠀ Сегодня «Локомотив» вернулся туда, где и должен быть. Мы первые среди сильных. А в сентябре начнём сражение с ещё более сильными. Именно там нам место - нам так интереснее и амбициознее. Там ждут новые препятствия, преодоления и победы. ⠀ Всё только начинается, друзья! «Локомотив» - чемпион! ⠀ #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда

