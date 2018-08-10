Еременко в «Спартаке» может стать лучшим игроком чемпионата
Как будут использовать Романа Еременко в его новой команде — на какой позиции и вместо кого?
Как будут использовать Романа Еременко в его новой команде — на какой позиции и вместо кого?
«Спартак» взял потенциально сильнейшего футболиста чемпионата. Если Еременко хотя бы приблизится к своему уровню двухгодичной давности, это будет нечто. Игрока с такой культурой паса, ударом, импровизацией сейчас в
Это очень перспективная, многообещающая сделка. С риском, разумеется. Еременко запросто может обернуться Поповым или Широковым, которые плеймейкерами в «Спартаке» так и не стали. Но если все срастется, получится бомба страшной силы. Это действительно
Вряд ли Еременко взяли на лавку — там и так аншлаг. К тому же после странной истории с Ханни, который по
Еременко образца двухгодичной давности — это, безусловно,
Делал. Сейчас главный вопрос — что осталось от того исполнителя? Раз взяли — значит, не пропал, сохранил навыки. Задача Карреры — вернуть Еременко кондиции, насколько это возможно. И это только на первый взгляд кажется большой проблемой. В «Спартаке» сейчас хватает тех, кто далек от пика формы. Тот же Луиз Адриану. Стандартная ситуация для старта сезона — игроки готовы
Но предположим (это логично), что Еременко в полном порядке и уже может играть. Сразу в стартовом составе его, понятно, не выпустят. Сначала протестируют минуты с 60-й. Если кондиции в норме, продолжат адаптировать к командной игре. Физика и тактика — две науки, которые в ближайшее время будет познавать хавбек. И если все пойдет по благоприятному сценарию, через несколько недель он станет игроком стартового состава.
Любимая позиция Еременко — центральный атакующий полузащитник. Но «Спартак» в начале сезона играет по модели 4−3−3, где такой позиции нет — центральные хавбеки играют глубже. Ничто, впрочем, не мешает поднять одного полузащитника повыше — и тогда это будет схема 4−2−3−1. Можно и не поднимать — Еременко умеет играть довольно низко. Но какой в этом смысл? Чтобы раскрыть игрока, надо создать для него все условия.
Поэтому велика вероятность, что «Спартак» перейдет на расстановку 4−2−3−1. Этим можно не забивать голову, поскольку все условно: схемы — на бумаге, а тактика — это взаимодействия футболистов в различных игровых ситуациях. «Спартак» перейдет на игру с одним чистым опорным хавбеком (скорее всего, это будет Фернанду), одним
Им, разумеется, будет не Глушаков. Денис уступает Еременко в созидании, у него другой функционал, да и культура паса, прямо скажем, ниже. Других конкурентов у Романа нет. С Ананидзе все давно понятно — поставим многоточие. Попов забил гол в Греции, а это значит, что в следующий раз он сыграет здорово
Вообще Каррера не
И это печалит: очень бы хотелось посмотреть на конкуренцию Ханни и Еременко. Если предположить, что второй вернется на свой уровень, то у «Спартака» будет сильнейшая полузащита в чемпионате. На зависть братьям Миранчукам и Фернандешу. А если еще придумать так, чтобы Ханни и Еременко выходили на поле вместе (возможно при условии, что команда обзаведется топ-опорником), то вообще вырисовывается сказочная картина.
Ну, мечтать не вредно. Скорее всего, Еременко вытеснит из состава Глушакова. Зобнин, даже такой, часто ошибающийся, — это скала, опора, центр притяжения. Фернандо своей игрой заслужил отдых на скамейке запасных, но Каррера в него верит. Возможен перевод бразильца в зону повыше, то есть рокировка с Зобниным, но нет уверенности, что Роман справится с ролью чистого разрушителя. В «Динамо» умел. Все
Есть еще один вопрос, который пересекается с перспективами Еременко. Это лимит на легионеров.
Это один из вариантов. В «Спартаке» сейчас такая мозаика, что можно придумать всякое. С Еременко. Он будет играть, ему будут доверять. Если, конечно, не разочарует в скором времени. Но этого мы не знаем. Зато очевидно, что «Спартак» получил футболиста высочайшего класса, потенциально нового лидера. И если все получится (игрок расцветет, и тренер все сделает правильно), эту сделку еще долго будут вспоминать добрым словом.