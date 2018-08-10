Еременко в «Спартаке» может стать лучшим игроком чемпионата

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» взял потенциально сильнейшего футболиста чемпионата. Если Еременко хотя бы приблизится к своему уровню двухгодичной давности, это будет нечто. Игрока с такой культурой паса, ударом, импровизацией сейчас в премьер-лиге нет. Даже великолепный Фернандеш уступает в мастерстве. У красно-белых и так лучшая позиционная атака, а с Еременко, нормальным, настоящим Еременко, им не страшен никакой автобус.

Это очень перспективная, многообещающая сделка. С риском, разумеется. Еременко запросто может обернуться Поповым или Широковым, которые плеймейкерами в «Спартаке» так и не стали. Но если все срастется, получится бомба страшной силы. Это действительно топ-игрок. Вы это знали, но за два года могли забыть. Теперь все зависит от самого Еременко и Карреры. И, похоже, «Спартак» ждет тактическая перестройка.

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В КАКОЙ ФОРМЕ РОМАН?

Вряд ли Еременко взяли на лавку — там и так аншлаг. К тому же после странной истории с Ханни, который по каким-то причинам не играет, это будет подозрительно. Массимо, а вы вообще ведаете, что творите? Начнут задавать вопросы, изучать дружбу главного тренера с известным агентом, заново делить власть. Здесь Каррера отвечает головой. И поэтому приложит все усилия, чтобы раскрыть очередного новичка. Благо есть что раскрывать.

Еременко образца двухгодичной давности — это, безусловно, топ-футболист по меркам не только премьер-лиги. Очень умный, техничный свободный художник, способный за долю секунды просканировать и прошить оборону соперника. У него прекрасный удар, после которого мяч порой летит по противоречащей законам физики траектории. Последний пас — сказка! В порядке дриблинг и остальные опции. И все Еременко делает очень быстро.

Делал. Сейчас главный вопрос — что осталось от того исполнителя? Раз взяли — значит, не пропал, сохранил навыки. Задача Карреры — вернуть Еременко кондиции, насколько это возможно. И это только на первый взгляд кажется большой проблемой. В «Спартаке» сейчас хватает тех, кто далек от пика формы. Тот же Луиз Адриану. Стандартная ситуация для старта сезона — игроки готовы по-разному, и их надо подтягивать до общего уровня.

Говорят, Роман много тренировался во время дисквалификации. Насколько быстро он адаптируется к нагрузкам и втянется в режим, сказать нельзя. Тут нет каких-то временных рамок — все зависит от организма, а он у всех уникальный. Одному, чтобы набрать форму, нужна неделя, другому — месяц. Все индивидуально. Тем более мы не видели Романа на тренировках два года и можем судить о его состоянии только по косвенным признакам.

Но предположим (это логично), что Еременко в полном порядке и уже может играть. Сразу в стартовом составе его, понятно, не выпустят. Сначала протестируют минуты с 60-й. Если кондиции в норме, продолжат адаптировать к командной игре. Физика и тактика — две науки, которые в ближайшее время будет познавать хавбек. И если все пойдет по благоприятному сценарию, через несколько недель он станет игроком стартового состава.

ТАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

Любимая позиция Еременко — центральный атакующий полузащитник. Но «Спартак» в начале сезона играет по модели 4−3−3, где такой позиции нет — центральные хавбеки играют глубже. Ничто, впрочем, не мешает поднять одного полузащитника повыше — и тогда это будет схема 4−2−3−1. Можно и не поднимать — Еременко умеет играть довольно низко. Но какой в этом смысл? Чтобы раскрыть игрока, надо создать для него все условия.

Поэтому велика вероятность, что «Спартак» перейдет на расстановку 4−2−3−1. Этим можно не забивать голову, поскольку все условно: схемы — на бумаге, а тактика — это взаимодействия футболистов в различных игровых ситуациях. «Спартак» перейдет на игру с одним чистым опорным хавбеком (скорее всего, это будет Фернанду), одним box-to-box (Зобнин; хотя и он может сыграть опорника) и одним атакующим полузащитником.

Им, разумеется, будет не Глушаков. Денис уступает Еременко в созидании, у него другой функционал, да и культура паса, прямо скажем, ниже. Других конкурентов у Романа нет. С Ананидзе все давно понятно — поставим многоточие. Попов забил гол в Греции, а это значит, что в следующий раз он сыграет здорово где-то через полгода. А Ханни главному тренеру почему-то не нужен. Во всяком случае, именно такой вывод напрашивается.

Вообще Каррера не очень-то и любит позицию центрального атакующего полузащитника. Когда зимой брали Ханни, многие ликовали: наконец-то в «Спартак» пришел классный диспетчер. Софьян действительно классный. Но по каким-то причинам Каррера ставил его вторым нападающим — весной «Спартак» играл по модели 4−4−2. Да, Ханни оттягивался назад, вглубь, как это делают все нападающие, но классической «десяткой» он не был.

"Спартак" с Романом Еременко | Источник: Спорт-Экспресс

ГЛУШАКОВ ПОТЕРЯЕТ МЕСТО

И это печалит: очень бы хотелось посмотреть на конкуренцию Ханни и Еременко. Если предположить, что второй вернется на свой уровень, то у «Спартака» будет сильнейшая полузащита в чемпионате. На зависть братьям Миранчукам и Фернандешу. А если еще придумать так, чтобы Ханни и Еременко выходили на поле вместе (возможно при условии, что команда обзаведется топ-опорником), то вообще вырисовывается сказочная картина.

Ну, мечтать не вредно. Скорее всего, Еременко вытеснит из состава Глушакова. Зобнин, даже такой, часто ошибающийся, — это скала, опора, центр притяжения. Фернандо своей игрой заслужил отдых на скамейке запасных, но Каррера в него верит. Возможен перевод бразильца в зону повыше, то есть рокировка с Зобниным, но нет уверенности, что Роман справится с ролью чистого разрушителя. В «Динамо» умел. Все когда-то что-то умели.

Есть еще один вопрос, который пересекается с перспективами Еременко. Это лимит на легионеров. Он-то и может предоставить Фернандо столь необходимый отдых. Хотя эту проблему, скорее всего, будут решать иначе — в центр обороны вернется хотя бы один российский защитник. Джикия. Он играет левого центрального, то есть на позиции Боккетти. Жиго начал в «Спартаке» так, что сажать его лавку как-то неправильно.