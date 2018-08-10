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19:49 (мск), источник: ТАСС

«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в третьем туре Российской премьер-лиги

ТАСС, 10 августа. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встречу на стадионе «Екатеринбург-Арена», принимавшем матчи чемпионата мира, посетил 16 271 человек.

Источник: ИТАР-ТАСС

Счет в матче на 54-й минуте открыл румынский полузащитник хозяев Эрик Бикфалви. На 85-й минуте отличился нападающий гостей Евгений Марков.

Бикфалви забил второй мяч в текущем сезоне РПЛ, он делит первое место в списке бомбардиров с Сердаром Азмуном («Рубин»), Андреем Козловым («Оренбург») и Ондржеем Ванеком («Уфа»).

«Урал» набрал первое очко в текущем розыгрыше РПЛ. Екатеринбургский клуб занимает 15-е место в таблице чемпионата. «Динамо» третий раз подряд сыграло вничью. Московский клуб расположился на 10-й строчке, набрав три очка.

В следующем матче 19 августа «Урал» на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». «Динамо» 20 августа примет «Уфу».

Урал 1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо М
10.08.2018, 17:30 Зрители: 16271 основной раунд: 3-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Дмитрий Хохлов
Голы
54′ Эрик Бикфалви (Н. Димитров) 10
7 Евгений Марков (Е.О. Луценко, А.А. Козлов) 85′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков (к) 15
Михаил Меркулов 27
Сергей Брызгалов 4
Грегор Балажиц 6
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 10
Петрюс Бумаль 13
43′ Роман Емельянов 92
79′ Алексей Евсеев 8
Александр Данцев 7
72′ Владимир Ильин 11
Андрей Егорычев 44
1 Антон Шунин (к)
25 Алексей Козлов
4 Владимир Рыков
44 Тони Шуньич
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
10 Федор Черных
48 Евгений Луценко
27 Самба Соу
34 Константин Рауш 83′
11 Иван Темников
3 Себастьян Хольмен 62′
23 Антон Соснин 83′
8 Кирилл Панченко 81′
7 Евгений Марков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
14 Фолы 9
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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