«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в третьем туре Российской премьер-лиги

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Счет в матче на 54-й минуте открыл румынский полузащитник хозяев Эрик Бикфалви. На 85-й минуте отличился нападающий гостей Евгений Марков.

Бикфалви забил второй мяч в текущем сезоне РПЛ, он делит первое место в списке бомбардиров с Сердаром Азмуном («Рубин»), Андреем Козловым («Оренбург») и Ондржеем Ванеком («Уфа»).

«Урал» набрал первое очко в текущем розыгрыше РПЛ. Екатеринбургский клуб занимает 15-е место в таблице чемпионата. «Динамо» третий раз подряд сыграло вничью. Московский клуб расположился на 10-й строчке, набрав три очка.