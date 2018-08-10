«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в третьем туре Российской премьер-лиги
ТАСС, 10 августа. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура Российской
ТАСС, 10 августа. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским «Динамо» со счетом 1:1 в домашнем матче третьего тура Российской
Счет в матче на 54-й минуте открыл румынский полузащитник хозяев Эрик Бикфалви. На 85-й минуте отличился нападающий гостей Евгений Марков.
Бикфалви забил второй мяч в текущем сезоне РПЛ, он делит первое место в списке бомбардиров с Сердаром Азмуном («Рубин»), Андреем Козловым («Оренбург») и Ондржеем Ванеком («Уфа»).
«Урал» набрал первое очко в текущем розыгрыше РПЛ. Екатеринбургский клуб занимает 15-е место в таблице чемпионата. «Динамо» третий раз подряд сыграло вничью. Московский клуб расположился на 10-й строчке, набрав три очка.
В следующем матче 19 августа «Урал» на выезде сыграет с
|Дмитрий Парфенов
|Дмитрий Хохлов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|9
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)