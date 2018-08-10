«Краснодар» подписал с исландским защитником Фьолусоном трёхлетний контракт

Сегодня, 10 августа, 29-летний игрок успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Краснодаром» контракт, действие которого истекает 30 июня 2021 года. В ближайшее время Фьолусон будет включён в заявку «быков» на сезон-2018/19, а уже завтра он приступит к тренировкам в составе новой команды.

Защитник является воспитанником футбольного клуба «Фрам» из Рейкьявика, в главной команде которого он дебютировал в начале 2007 года в 17-летнем возрасте.