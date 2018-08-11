Чемпионат России по футболу продолжится тремя субботними матчами

Источник: ИТАР-ТАСС

Откроют игровой день футболисты «Енисея» и ЦСКА. Красноярская команда примет московский клуб в Тюмени, где она проводит домашние матчи на старте сезона из-за реконструкции основной арены. Команды не лучшим образом начали чемпионат — подопечные Дмитрия Аленичева, дебютирующие в элите, потерпели два поражения, а армейцы набрали лишь одно очко, что стало худшим стартом команды с 2004 года. При этом соперники оба раза уходили с поля без забитых мячей.

Несмотря на глобальное обновление состава, ЦСКА уже имеет в этом сезоне один трофей — Суперкубок России, завоеванный в матче с «Локомотивом» (1:0). Однако в национальном первенстве подопечные Виктора Гончаренко довольствовались только ничьей с «Крыльями Советов» (0:0), проиграв при этом на домашнем стадионе «Ростову» (0:1). Главному тренеру предстоит непростая работа по созданию боеспособной команды из молодых футболистов. Большие надежды армейцы возлагают и на уругвайского новичка Абеля Эрнандеса, хотя его выход в матче с «Ростовом» не спас клуб от поражения.

В Тюмени 400-й матч в чемпионатах страны должен провести капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, который в 32 года остался самым возрастным игроком команды.

Аленичев ранее только проигрывал ЦСКА, тренируя тульский «Арсенал» и московский «Спартак». «Енисей» летом также серьезно обновился, однако команду пополнили достаточно известные и опытные игроки. На старте сезона красноярцы проиграли «Зениту» (0:2) и «Ахмату» (0:1), ставку в атаке тренер сделал на Дарко Бодула и Артура Саркисова — игроков не слишком результативных. Возможно, во встрече с ЦСКА на поле появится дуэт Марко Обрадович — Александр Кутьин, добывший в прошлом сезоне для сибиряков путевку в элиту.

Матч пройдет на тюменском стадионе «Геолог» и начнется в 16:30 мск, главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ.

Не сможет помочь «Енисею» дисквалифицированный защитник Шамиль Гасанов. В чемпионатах России «Енисей» и ЦСКА ранее не играли, однако в сентябре 2016 года красноярцы под руководством Андрея Тихонова со счетом 2:1 победили ЦСКА Леонида Слуцкого в 1/16 финала Кубка России. Первый мяч за красноярцев тогда забил защитник Никита Чернов, который недавно вернулся в ЦСКА из аренды.

«Анжи» для «Спартака»

В 19:00 мск «Спартак» на столичном стадионе «Открытие- Арена» сыграет с махачкалинским «Анжи». Главным арбитром матча «Спартак» — «Анжи» назначен Кирилл Левников из Санкт- Петербурга.

Москвичи в среду проиграли греческому ПАОКу (2:3) в квалификации Лиги чемпионов, хотя достаточно быстро повели в счете с разницей в два мяча. Как и в прошлом сезоне, в стартовых матчах РПЛ команду Массимо Карреры лихорадит, однако в чемпионате она победила «Оренбург» и сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0), показав неплохую игру.

Не исключено, что в составе «Спартака» произойдут серьезные кадровые перестановки, ведь в сезоне пока не играли ни Артем Ребров, ни Илья Кутепов, ни Софьян Ханни, ни Лоренсо Мельгарехо, ни Педро Роша.

«Анжи» готовился проводить сезон в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), куда выбыл после переходных матчей с «Енисеем». Банкротство «Амкара» позволило махачкалинцам остаться в высшем дивизионе. Из-за тяжелого финансового положения «Анжи» усилился по большей части игроками из низших лиг, при этом на старте чемпионата команда Магомеда Адиева сумела победить в гостях «Урал». Затем последовало разгромное поражение от «Уфы» (0:3), и в дальнейшем южанам предстоит непростая борьба за выживание.

В прошлом сезоне «Анжи» в Москве сыграл со «Спартаком» яркий матч (2:2), а дома проиграл со счетом 1:4. Трижды в Каспийске забил Квинси Промес, к которому у болельщиков «Спартака» на старте чемпионата уже появились вопросы. К тому же лидер команды не реализовал пенальти в матче с ПАОКом.

Карпин против Тихонова

В заключительной игре дня на «Ростов-Арене» местная команда примет самарские «Крылья Советов». Встреча начнется в 21:30 мск, главным арбитром матча назначен Сергей Карасев из Москвы.

На юге ожидается тренерское противостояние знаменитых игроков «Спартака» Валерия Карпина и Андрея Тихонова. «Ростов» Карпина стартовал с двух побед — со одинаковым счетом 1:0 были обыграны «Ахмат» и ЦСКА. Ростовской команде удалось сохранить состав, которому пока удается использовать слабые стороны соперников.

Самарцы начали сезон домашними матчами, сыграв вничью с ЦСКА (0:0) и уступив «Оренбургу» (0:3). В проигранной встрече при счете 0:1 «Крылья Советов» не реализовали пенальти, после чего пропустили два мяча еще до перерыва. Проводящему первый сезон в премьер-лиге 47-летнему Тихонову предстоит приучить футболистов к новым реалиям. Хотя в составе «Крыльев» выступает немало опытных игроков, почти весь состав команды в прошлом сезоне играл в ФНЛ.

Третий тур чемпионата России стартовал в пятницу, в перовом матче «Урал» сыграл вничью с «Динамо» (1:1). В воскресенье пройдут матчи «Оренбург» — «Локомотив» и «Арсенал» — «Ахмат». Завершится тур в понедельник матчами между «Уфой» и «Краснодаром», а также «Рубином» и «Зенитом».