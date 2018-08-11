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01:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес интересен «Милану»: трансферы и слухи РПЛ

Дзюба и «Бордо», Промес и «Милан», Влашич и ЦСКА, исландец в «Краснодаре» — в традиционном обзоре «СЭ».

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ДЗЮБА УЕДЕТ ВО ФРАНЦИЮ?

Вслед за Александром Головиным во французский чемпионат может отправиться и форвард «Зенита» Артем Дзюба. France Football утверждает, что в нем заинтересован «Бордо». Клубу нужен мощный форвард. Ранее французы хотели купить нападающего «Флуминенсе» Педро, однако цена на игрока после его успешных выступлений в последние месяцы резко возросла и теперь составляет около 20 миллионов евро.

На данный момент Дзюба является приоритетным вариантом для «Бордо». Как стало известно «СЭ», клуб ближайшее время сделает официальное предложение «Зениту». Французы рассчитывают взять 29-летнего игрока в аренду до конца сезона.

Свое мнение по возможному переходу Дзюбы высказал и главный тренер команды Густаво Пойет. В эксклюзивном комментарии для «СЭ» он подтвердил информацию о том, что нападающий входит в сферу интересов «Бордо». Уругваец добавил, что ранее клуб уже пытался приобрести Дзюбу.

Источник: AFP

— Правда ли, что «Бордо» хочет купить Дзюбу? — вопрос Пойету.

— Мы пытались это сделать, но ничего не вышло. Сейчас уже будет трудно.

— Насколько велика вероятность его перехода?

— Я не знаю. Трудно сказать.

«МИЛАН» ГОТОВ ПРИОБРЕСТИ ПРОМЕСА

«Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Спартака» Квинси Промеса, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что итальянский клуб контактировал с агентами 26-летнего голландца, однако пока не выходил на связь с руководством красно-белых по поводу трансфера.

Источник: Спорт-Экспресс

«Милан» будет продолжать работать в этом направлении, чтобы Промес мог присоединится к команде в следующем сезоне. Не исключается и вариант аренды футболиста с последующим выкупом.

Ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны «Ньюкасла», «Саутгемптона», «Ромы», «Сампдории» и «Тоттенхэма».

ЦСКА БЛИЗОК К СДЕЛКЕ ПО ВЛАШИЧУ

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич проведет следующий сезон на правах аренды в ЦСКА, сообщает Vecernji.hr. Английский клуб отказался продавать 20-летнего игрока за 10 миллионов евро, но согласился отдать в аренду до конца сезона-2018/19. По информации источника, ЦСКА согласился с таким вариантом. В прошлом сезоне Влашич провел за «Эвертон» 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«КРАСНОДАР» ПОДПИСАЛ ИСЛАНДЦА

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Защитник Йон Гудни Фьолусон стал игроком «Краснодара», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три года. В субботу 29-летний футболист приступит к тренировкам в составе новой команды. В 2010 году игрок (рост 195 сантиметров) впервые был призван в сборную Исландии и с тех пор сыграл за нее 13 матчей, забив один мяч. Предыдущим клубом Фьолусона был шведский «Норчепинг».

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